Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales trabajador | Claldy | Ministerio del Interior

"peligroso para la democracia"

Atropellaron a un trabajador del sector lácteo durante actividad sindical

El sindicato lácteo denunció que un trabajador fue atropellado cuando participaba de una actividad sindical en la entrada de la planta de Claldy, ubicada en Young.

Atropellaron a un trabajador de la industria láctea durante actividad sindical.

Atropellaron a un trabajador de la industria láctea durante actividad sindical.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) denunció que un trabajador resultó atropellado mientras participaba en actividades de militancia sindical en la carpa ubicada a la entrada de la planta Claldy, en Young. Según el comunicado difundido por la federación, el incidente ocurrió cuando un automóvil Volkswagen rojo embistió al trabajador y luego se dio a la fuga.

Desde el sindicato sostienen que testigos presenciales indicaron que el mismo vehículo ya había rondado la carpa en reiteradas ocasiones y que desde su interior se habían escuchado insultos y agresiones verbales, lo que generó un “peligroso clima de hostilidad hacia una medida sindical”.

La FTIL calificó el hecho como “peligroso para la democracia” y advirtieron que “es aún más grave que de los insultos se haya pasado a una acción violenta que causó daños físicos a un trabajador, y pudo costarle su vida”.

Al Ministerio del Interior

"Confiamos que las autoridades del Ministerio del Interior, actuarán con celeridad, apelando a las cámaras de seguridad para dar identificar a él o los violentos agresores, y que los responsables de este atentado serán juzgados con todo el peso de la ley por la Justicia de nuestro país", agrega la misiva.

Los trabajadores de Claldy se encuentran en conflicto debido al reciente despido de 50 funcionarios, lo que agudizó el malestar en la industria láctea.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar