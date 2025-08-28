Atropellaron a un trabajador del sector lácteo durante actividad sindical

Al Ministerio del Interior

"Confiamos que las autoridades del Ministerio del Interior, actuarán con celeridad, apelando a las cámaras de seguridad para dar identificar a él o los violentos agresores, y que los responsables de este atentado serán juzgados con todo el peso de la ley por la Justicia de nuestro país", agrega la misiva.

Los trabajadores de Claldy se encuentran en conflicto debido al reciente despido de 50 funcionarios, lo que agudizó el malestar en la industria láctea.