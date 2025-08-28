La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) denunció que un trabajador resultó atropellado mientras participaba en actividades de militancia sindical en la carpa ubicada a la entrada de la planta Claldy, en Young. Según el comunicado difundido por la federación, el incidente ocurrió cuando un automóvil Volkswagen rojo embistió al trabajador y luego se dio a la fuga.
Atropellaron a un trabajador del sector lácteo durante actividad sindical
