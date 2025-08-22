Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales pesca | Pit-Cnt |

Zarparon

Pesca: Pit-Cnt asegurá que las embarcaciones salieron con sus "tripulaciones habituales"

Tanto la central sindical como los gremios de la pesca se mantienen en "estado de atención y seguimiento permanente" de la situación.

En la tarde de este jueves salieron los primeros barcos a altamar, poniendo fin a casi tres meses de conflicto en la industria de la pesca. Hasta último momento estuvo en duda la salida de los barcos debido a un reclamo de los trabajadores.

Néstor Pedroza, contramaestre, explicó que hubo una reunión, se resolvió el diferendo y decidieron salir. “Estábamos esperando el pago del último feriado, que no había sido pago junto con el aguinaldo. Se realizó en el correr de esta tarde, primó la razón y vamos a salir”.

Según Pedroza, es “de uso y costumbre” que los pagos se realicen 24 horas antes del embarque, pero esa cláusula no está contemplada en el convenio colectivo. “Fue una de las razones por las que decidimos salir. No vamos a andar violando el convenio”, afirmó.

Los barcos estarán entre siete y ocho días en altamar, y la mayoría de los trabajadores que partieron el jueves está sindicalizado, a excepción de dos tripulantes de una embarcación que fueron contratados en el marco del llamado que las industrias realizó días atrás.

Comunicado del Pit-Cnt

El Pit-Cnt emitió un comunicado sobre la situación de los trabajadores de la pesca, luego de que se conociera que al menos cuatro barcos pesqueros tenían planeado salir al mar este jueves.

De acuerdo con el escrito, las embarcaciones están saliendo a pescar con sus "tripulaciones habituales", ante lo resulto en las asambleas del sector marítimo.

En este marco, tanto la central sindical como los gremios de la pesca se mantienen en "estado de atención y seguimiento permanente" de la situación. Además, reafirmaron su "compromiso" con la "defensa" de los derechos de los trabajadores del sector.

Finalmente, llamaron a la población a abandonar los "mensajes violentistas" que se difunden en medios y redes sociales, los que "no ayudan" en la búsqueda de soluciones para el país, la industria o la "construcción de las condiciones de una actividad pesquera desarrollada con arreglo a las necesidades del país y sus trabajadores".

Instantes antes, César Róman, uno de los capitales que volvió a navegar, dijo en rueda de prensa que la "sensación" tras varios meses de conflicto es de "volver a trabajar, con toda la energía".

Los trabajadores esperan estar ocho días trabajando y aprovechar lo que les queda de zafra, la que "se da en abril, mayo, junio, julio y agosto".

Esta situación ocurre en medio de los enfrentamientos del las empresas del sector con el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma).

