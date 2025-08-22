Pesca: Pit-Cnt asegurá que las embarcaciones salieron con sus "tripulaciones habituales"

Los barcos estarán entre siete y ocho días en altamar, y la mayoría de los trabajadores que partieron el jueves está sindicalizado, a excepción de dos tripulantes de una embarcación que fueron contratados en el marco del llamado que las industrias realizó días atrás.

Comunicado del Pit-Cnt

El Pit-Cnt emitió un comunicado sobre la situación de los trabajadores de la pesca, luego de que se conociera que al menos cuatro barcos pesqueros tenían planeado salir al mar este jueves.

De acuerdo con el escrito, las embarcaciones están saliendo a pescar con sus "tripulaciones habituales", ante lo resulto en las asambleas del sector marítimo.

En este marco, tanto la central sindical como los gremios de la pesca se mantienen en "estado de atención y seguimiento permanente" de la situación. Además, reafirmaron su "compromiso" con la "defensa" de los derechos de los trabajadores del sector.

Finalmente, llamaron a la población a abandonar los "mensajes violentistas" que se difunden en medios y redes sociales, los que "no ayudan" en la búsqueda de soluciones para el país, la industria o la "construcción de las condiciones de una actividad pesquera desarrollada con arreglo a las necesidades del país y sus trabajadores".

Instantes antes, César Róman, uno de los capitales que volvió a navegar, dijo en rueda de prensa que la "sensación" tras varios meses de conflicto es de "volver a trabajar, con toda la energía".

Los trabajadores esperan estar ocho días trabajando y aprovechar lo que les queda de zafra, la que "se da en abril, mayo, junio, julio y agosto".

Esta situación ocurre en medio de los enfrentamientos del las empresas del sector con el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma).