Barbé denunció "impunidad total" tras los 18 despidos en Imprenta Casabó

Conflictos laborables

La dirigente sostuvo que la empresa arrastra antecedentes de conflictos laborales y denunció que recientemente intentó imponer un convenio que implicaba una fuerte rebaja salarial y la pérdida de beneficios históricos, entre ellos el cobro íntegro del aguinaldo.

De acuerdo con su relato, la negativa de los trabajadores a firmar ese acuerdo fue seguida por los 18 despidos, comunicados mediante correos electrónicos y mensajes de WhatsApp. Paralelamente, los restantes 52 empleados recibieron una notificación para informarles que conservaban sus puestos, una modalidad que Barbé calificó como “muy violenta”.

La representante del PIT-CNT señaló además que la mayoría de los despedidos cuenta con más de tres décadas de antigüedad y que entre ellos se encuentran dirigentes sindicales. También cuestionó que la empresa argumente razones económicas cuando, según indicó, recientemente adquirió nuevas máquinas tras alcanzar un acuerdo de trabajo con Burger King.

Amenazas

Barbé denunció además que la presidenta del sindicato, Karina González, no pudo ingresar a una reunión con la empresa y que tampoco se permitió su participación en representación del PIT-CNT. Según afirmó, durante ese encuentro se advirtió a los trabajadores que podrían producirse nuevos despidos si continuaban las medidas gremiales.

Mientras una asamblea define la eventual ocupación de la planta, el próximo lunes se desarrollará una instancia urgente en el Ministerio de Trabajo, donde las partes intentarán encauzar un conflicto que mantiene en vilo a los cerca de 70 trabajadores de la empresa.