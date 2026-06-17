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Sindicales Imprenta | trabajadores |

empresa alega problemas

Denuncian persecución sindical ante 18 despidos en Imprenta Casabó

Sostiene la empresa que los despidos "no tienen vuelta atrás"; para el sindicato hay persecución sindical.

Hay 18 despidos en Imprenta Casabó.

Hay 18 despidos en Imprenta Casabó.
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Dieciocho trabajadores de la Imprenta Casabó fueron despedidos este miércoles en lo que para el Pit-Cnt se trata de un caso de persecución sindical, dado que todos los cesados son afiliados al Sindicato de Artes Gráficas (SAG). Los operarios evalúan la ocupación de la planta, ubicada en avenida Rondeau y Asunción.

El conflicto tuvo su origen semanas atrás cuando el personal comenzó a realizar paros parciales en reclamo del respeto a las categorías, que no eran reconocidas por la empresa, dijo a Caras y Caretas Nathalie Barbé, secretaria de Conflictos y Relaciones Laborales del Pit-Cnt.

Como respuesta, la firma, propiedad del grupo Mailhos, les propuso firmar una rebaja salarial, "la que fue obviamente rechazada por los trabajadores", agregó.

Todo se precipitó este miércoles por la mañana. "Nos enteramos de que la firma comunicó el despido a 18 trabajadores, la mayoría de ellos con 30 o más años de trabajo en el lugar, y todos afiliados al sindicato", explicó Barbé.

Alega la empresa problemas económicos. Sin embargo, el argumento no es de recibo para el sindicato, ya que Imprenta Casabó firmó días pasados un contrato con una importante firma de plaza al tiempo que adquirió nueva maquinaria.

Denuncian persecución

Tras conocerse los despidos, la empresa convocó a una reunión con los trabajadores a la que impidió la entrada de la presidenta del SAG y representantes del Pit-Cnt.

"Para la empresa, según lo planteó en la reunión, los despidos no tienen vuelta atrás, y reiteró que tiene problemas económicos", indicó Barbé. "Para nosotros es un claro caso de persecución sindical; no creemos casual que los despidos recaigan sobre 18 trabajadores que se negaron a firmar la rebaja salarial y al mismo tiempo son afiliados al sindicato", añadió.

El Pit-Cnt solicitó una entrevista con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para considerar el tema.

Simultáneamente, los trabajadores de Imprenta Casabó evalúan medidas de lucha, entre las que consideran la posibilidad de ocupar la planta industrial.

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