Fiscalía condenó a extranjeros que intentaron tramitar pasaportes con documentación falsa.

Fiscalía informó este martes que la Fiscalía Departamental de Flores condenó a tres extranjeros que fueron detenidos el pasado viernes 27 de febrero tras intentar tramitar un pasaporte con documentación falsa.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Según informó el ministerio público, la condena, mediante proceso abreviado, fue a una de ellas en calidad de autor y de las otras dos en calidad de coautores, penalmente responsables de un delito de falsificación ideológica por un particular en grado de tentativa.
La pena son de 3 meses de prisión a cumplirse en régimen de libertad a prueba, estableciéndose las residencia en lugar determinado donde sea posible la supervisión por la DINAMA, sujeción a la orientación y vigilancia permanente de la referida oficina y arresto domiciliario total por toda la condena con colocación de dispositivo de monitoreo electrónico.
El trabajo policial permitió la detencion de dos rusos, un kazajo y una mexicana
El viernes, la Jefatura de Policía de Flores fue alertada por la Dirección Nacional de Identificación Civil sobre la presencia de tres personas extranjeras (un ruso, un kazajo y una mujer de nacionalidad mexicana) que intentaban tramitar la cédula de identidad uruguaya mediante documentación presuntamente apócrifa.
Las primeras actuaciones permitieron la detención de los dos hombres, mientras que la tercera involucrada no se encontraba en el lugar al momento del procedimiento.
Posteriormente, el trabajo policial llevó a la detención de otro ciudadano ruso y de una mujer de nacionalidad mexicana, quienes se encontraban alojados en un hotel de la ciudad. Más tarde, uno de los ciudadanos rusos recuperó la libertad.
Las actuaciones fueron dirigidas por la Fiscalía del departamento, que dispuso además el trabajo conjunto con la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, la cual brindó apoyo en la investigación.