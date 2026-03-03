Fiscalía condenó a extranjeros que intentaron tramitar pasaportes con documentación falsa.

El trabajo policial permitió la detencion de dos rusos, un kazajo y una mexicana

El viernes, la Jefatura de Policía de Flores fue alertada por la Dirección Nacional de Identificación Civil sobre la presencia de tres personas extranjeras (un ruso, un kazajo y una mujer de nacionalidad mexicana) que intentaban tramitar la cédula de identidad uruguaya mediante documentación presuntamente apócrifa.

Las primeras actuaciones permitieron la detención de los dos hombres, mientras que la tercera involucrada no se encontraba en el lugar al momento del procedimiento.

Posteriormente, el trabajo policial llevó a la detención de otro ciudadano ruso y de una mujer de nacionalidad mexicana, quienes se encontraban alojados en un hotel de la ciudad. Más tarde, uno de los ciudadanos rusos recuperó la libertad.

Las actuaciones fueron dirigidas por la Fiscalía del departamento, que dispuso además el trabajo conjunto con la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, la cual brindó apoyo en la investigación.