Procesan por trata y explotación sexual al hombre que se llevó a una menor desde Paysandú a la Argentina

El fallo judicial de las autoridades argentinas citado por el mencionado medio, indica que el uruguayo con doble ciudadanía es “autor del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, mediante captación, traslado y acogimiento, agravado por haber sido cometido mediante engaño y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima, y por ser ésta menor de edad, en concurso real con los delitos de abuso sexual simple, tráfico de migrante menor de 18 años de edad y facilitación de la permanencia ilegal de migrante en el territorio nacional, abusando de la inexperiencia de la adolescente”.