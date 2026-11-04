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Sociedad Paysandú | Argentina |

Fallo judicial

Procesan por trata y explotación sexual al hombre que se llevó a una menor desde Paysandú a la Argentina

La justicia avanzó de manera firme en la causa tras el operativo binacional que permitió ubicar a la adolescente de 15 años en territorio argentino.

Caso de explotación sexual y trata vinculado a la frontera Paysandú-Colón &nbsp;

Caso de explotación sexual y trata vinculado a la frontera Paysandú-Colón

 
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Por Redacción de Caras y Caretas

La investigación judicial en torno al traslado irregular y posterior localización de una adolescente de 15 años oriunda de Paysandú dio un giro fundamental al confirmarse el procesamiento con prisión del individuo señalado como responsable de sacarla del país. De acuerdo con los elementos recabados por las autoridades y lo informado por Subrayado, el hombre fue formalmente imputado por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

El fallo judicial de las autoridades argentinas citado por el mencionado medio, indica que el uruguayo con doble ciudadanía es “autor del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, mediante captación, traslado y acogimiento, agravado por haber sido cometido mediante engaño y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima, y por ser ésta menor de edad, en concurso real con los delitos de abuso sexual simple, tráfico de migrante menor de 18 años de edad y facilitación de la permanencia ilegal de migrante en el territorio nacional, abusando de la inexperiencia de la adolescente”.

El caso, que mantuvo en vilo a la opinión pública y requirió de una estrecha cooperación operativa entre los ministerios y las policías de ambos lados de la frontera, expuso los riesgos asociados al cruce clandestino de menores y la vulnerabilidad de las víctimas frente a redes delictivas transnacionales.

El desarrollo de la investigación y la cooperación binacional

El procedimiento que culminó con el enjuiciamiento del sospechoso se originó tras semanas de indagatorias intensivas encabezadas por las jefaturas departamentales y fiscalías especializadas, luego de que se perdiera el rastro de la menor en el departamento sanducero.

Los investigadores lograron determinar que el indagado, un ciudadano uruguayo radicado en Argentina que mantenía vínculos previos con el entorno familiar de la víctima, concretó el traslado eludiendo los controles migratorios regulares. Tras su ubicación en territorio argentino bajo estrictos protocolos de protección a menores, las gestiones diplomáticas y policiales permitieron asegurar el retorno de la adolescente a un entorno de resguardo institucional y allanaron el camino para la acción de la justicia penal sobre el detenido.

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