La investigación judicial en torno al traslado irregular y posterior localización de una adolescente de 15 años oriunda de Paysandú dio un giro fundamental al confirmarse el procesamiento con prisión del individuo señalado como responsable de sacarla del país. De acuerdo con los elementos recabados por las autoridades y lo informado por Subrayado, el hombre fue formalmente imputado por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.
Fallo judicial
Procesan por trata y explotación sexual al hombre que se llevó a una menor desde Paysandú a la Argentina
La justicia avanzó de manera firme en la causa tras el operativo binacional que permitió ubicar a la adolescente de 15 años en territorio argentino.