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Sociedad Paysandú | asistencia |

Afectaciones

Una noche de destrozos: granizada en Paysandú dañó techos y vidrios en varias localidades

La granizada provocó destrozos en Paysandú durante la noche del martes, con daños en techos y vidrios de más de 50 viviendas de varias localidades.

Granizada en Paysandú.

Granizada en Paysandú.
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La intensa granizada registrada durante la noche del martes provocó importantes daños en viviendas de varias localidades de Paysandú, principalmente en Orgoroso y Guichón, donde se estima que más de 50 casas resultaron afectadas. El director de Descentralización de la Intendencia de Paysandú, Gerardo Muria, confirmó que Orgoroso fue una de las localidades más perjudicadas, con más de 30 viviendas dañadas. En Guichón, en tanto, se estima que la cifra podría superar las 20.

El fenómeno meteorológico también provocó destrozos en Piedras Coloradas, Piñera y Beisso. Entre los principales daños reportados se encuentran roturas de vidrios y afectaciones en los techos de las viviendas. Tras el episodio, los equipos de la Intendencia trabajaron hasta altas horas de la madrugada para asistir a las familias. Entre las primeras medidas se brindó apoyo para cubrir provisoriamente las casas con lonas y nylon, además de señalizar las zonas donde se detectaron cables y columnas caídas.

Desde este miércoles por la mañana, la comuna desplegó dos equipos del área de Vivienda para realizar un relevamiento más detallado y determinar la magnitud de los daños y la asistencia que necesitará cada familia. También se estableció contacto con Mevir, debido a que varias viviendas construidas por ese organismo resultaron afectadas por la granizada. Muria explicó que todavía no es posible establecer una cifra definitiva de casas dañadas, ya que las primeras recorridas se realizaron durante la noche y con escasa visibilidad. Por ese motivo, el relevamiento continuará durante toda la jornada.

Cómo solicitar asistencia

Las personas cuyas viviendas hayan sufrido daños deben realizar la correspondiente denuncia policial y comunicar la situación al Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed).

Una vez cumplidos esos pasos, podrán recibir la visita de los equipos técnicos de la Intendencia, que evaluarán las condiciones de cada vivienda y las necesidades de las familias para definir la asistencia correspondiente.

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