La intensa granizada registrada durante la noche del martes provocó importantes daños en viviendas de varias localidades de Paysandú, principalmente en Orgoroso y Guichón, donde se estima que más de 50 casas resultaron afectadas. El director de Descentralización de la Intendencia de Paysandú, Gerardo Muria, confirmó que Orgoroso fue una de las localidades más perjudicadas, con más de 30 viviendas dañadas. En Guichón, en tanto, se estima que la cifra podría superar las 20.
Afectaciones
Una noche de destrozos: granizada en Paysandú dañó techos y vidrios en varias localidades
La granizada provocó destrozos en Paysandú durante la noche del martes, con daños en techos y vidrios de más de 50 viviendas de varias localidades.