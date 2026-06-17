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Este jueves hay paro de 24 horas en todos los liceos de Montevideo

El paro de este jueves marca la culminación de las medidas zonales llevadas adelante por ADES durante los primeros días de la semana.

Paro de ADES este jueves en Montevideo.

Paro de ADES este jueves en Montevideo.

 Gastón Britos / FocoUy
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Con un paro de 24 horas en todos los liceos y servicios de Montevideo culminan este jueves los paros zonales impulsados por la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES), en demanda de más recursos para la educación en la Rendición de Cuentas.

Durante la jornada se desarrollará una asamblea general a partir de las 11:00 horas en el Instituto Alfredo Vásquez Acevedo (IAVA). El orden del día de la reunión contempla el análisis de la coyuntura, la discusión sobre la Rendición de Cuentas y aspectos vinculados al Congreso Nacional de Educación.

El paro de este jueves afectará el funcionamiento de los liceos públicos de Montevideo durante toda la jornada del jueves.

La medida de este jueves marca el cierre de una semana de medidas sindicales que incluyó paralizaciones por zonas en distintos liceos de Montevideo.

Asimismo, el viernes, Natalicio de José Artigas, es feriado por lo que los cursos volverán a dictarse recién el lunes.

Paro y lucha

Durante la presentación de las medidas, Verónica Méndez, presidenta de ADES, y Andrea Revuelta, aclararon que los paros acompañan la “lucha” del sindicato por el aumento del presupuesto educativo, el que significa “una inversión y no un gasto”.

Méndez informó que el pasado miércoles, tras el paro del Pit-Cnt, una asamblea de ADES-Montevideo aprobó los paros como forma de “presionar y concientizar al gobierno para aumentar el presupuesto de la educación”.

No se llega

No obstante, este viernes el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, admitió que no se llegará al 6% del PBI para la educación en este periodo.

"Esa meta, tal como están las cosas, no la vamos a alcanzar". Así se expresó el ministro consultado en el programa Posta Oriental. Explicó que, aunque la intención sigue firme y el objetivo se mantiene vigente como horizonte deseable, el diagnóstico económico actual es mucho más sombrío que el que manejaban cuando redactaron el programa en 2024.

Para el secretario de Estado, "no sería honesto con la sociedad ni con nuestros propios militantes".

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