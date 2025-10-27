Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales Ministerio de Trabajo | puerto |

Encaminado

Este lunes podría firmarse el acuerdo en el puerto de Montevideo

"La negociación está encaminada y algunos planteos iniciales han quedado de lado", aseguraron del Ministerio de Trabajo.

Este lunes se solucionaría el conflicto en el puerto.

Este lunes se solucionaría el conflicto en el puerto.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

En las últimas horas el ministro de Trabajo, Juan Castillo, aseguró que hay avances en el marco del conflicto de Terminal Cuenca del Plata (TCP) con el sindicato y prevé este lunes haya un acuerdo.

"La semana p asada no logramos poder firmarlo, pidieron un cuarto intermedio, la parte empleadora, hasta el lunes, por lo que tenemos la expectativa de hoy sea el día donde finalmente surja", aseguró el jerarca.

"Los trabajadores necesitan asegurar la estabilidad laboral, que no les cause desempleo, no pérdida de salarios, compartir parte de la ganancia. Por eso se dio el tema de las partidas. Asegurar algunos jornales desde el arranque y luego al final el compromiso del resto de las cuestiones incluirlas en la discusión del convenio colectivo que ellos están próximos a que concluya", indicó Castillo.

La salida al conflicto “está muy cerca”

Por su parte la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios consideró que, tras reunirse por separado el viernes con la empresa Katoen Natie y con el Sindicato Único Nacional Portuario y Afines (Supra), una salida al conflicto “está muy cerca” y que “hay altas chances de que el lunes 27 se pueda firmar” un acuerdo. “Hasta que no se firma, no está cerrado, pero la negociación está encaminada”, aseguró, y agregó que algunos planteos iniciales “han quedado de lado”, agregó.

La jerarca indició que el sindicato ya aprobó un último texto del Ministerio de Trabajo, mientras que "la empresa lo está revisando", por lo que estarían dadas las condiciones para que ambas partes pongan fin al diferendo. “Las partes están cerca. Están negociando. Siempre se estuvo negociando, más allá de los momentos por los que transcurrió la negociación. Solamente la empresa puso como condición el no negociar con medidas, y cuando hubo medidas, la empresa igual asistió a negociar con el Ministerio de Trabajo”, sostuvo Barrios.

Afirmó que “la negociación no ha sido fácil”, pero ahora “las dos partes han cedido y se han movido”, lo que hace que cerrar un acuerdo sea factible. Señaló que, en este momento de las negociaciones, es clave la redacción del acuerdo para evitar interpretaciones erróneas y que el diálogo y el relacionamiento entre trabajadores y empresarios se vean más afectados.

Con respecto a los temas centrales del conflicto –la utilización del nuevo software de la empresa y la reducción de la carga horaria de la jornada laboral–, Barrios afirmó que “estarían superados”.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar