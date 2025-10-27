Este lunes podría firmarse el acuerdo en el puerto de Montevideo

La salida al conflicto “está muy cerca”

Por su parte la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios consideró que, tras reunirse por separado el viernes con la empresa Katoen Natie y con el Sindicato Único Nacional Portuario y Afines (Supra), una salida al conflicto “está muy cerca” y que “hay altas chances de que el lunes 27 se pueda firmar” un acuerdo. “Hasta que no se firma, no está cerrado, pero la negociación está encaminada”, aseguró, y agregó que algunos planteos iniciales “han quedado de lado”, agregó.

La jerarca indició que el sindicato ya aprobó un último texto del Ministerio de Trabajo, mientras que "la empresa lo está revisando", por lo que estarían dadas las condiciones para que ambas partes pongan fin al diferendo. “Las partes están cerca. Están negociando. Siempre se estuvo negociando, más allá de los momentos por los que transcurrió la negociación. Solamente la empresa puso como condición el no negociar con medidas, y cuando hubo medidas, la empresa igual asistió a negociar con el Ministerio de Trabajo”, sostuvo Barrios.

Afirmó que “la negociación no ha sido fácil”, pero ahora “las dos partes han cedido y se han movido”, lo que hace que cerrar un acuerdo sea factible. Señaló que, en este momento de las negociaciones, es clave la redacción del acuerdo para evitar interpretaciones erróneas y que el diálogo y el relacionamiento entre trabajadores y empresarios se vean más afectados.

Con respecto a los temas centrales del conflicto –la utilización del nuevo software de la empresa y la reducción de la carga horaria de la jornada laboral–, Barrios afirmó que “estarían superados”.