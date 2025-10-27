"¿Dónde está nuestro presupuesto?": estudiantes del IPA ocuparon el local.

Durante la ocupación anterior, que tuvo lugar el 14 de octubre, la vocera del Ceipa, Guadalupe Dirón, dijo a Caras y Caretas que el presupuesto previsto para 2026 “asigna un 4% del PIB, muy lejano a lo que es el 6+1 que nosotros reclamamos”. En el caso del Consejo de Formación en Educación (CFE), del que depende el IPA, “se le destinó 0,17% del PIB, lo que ronda los seis mil millones de pesos, de los cuales 5.200 millones van a sueldos y hay un déficit anual de 400 millones”.

Esa situación, indicó Dirón, “deja muy poca plata para todo lo que es becas, infraestructura, artículos de higiene, laboratorio, académicos, etcétera”, y provoca que “con este presupuesto no se lleguen a cubrir ni siquiera el 10% de las solicitudes de becas que tenemos”.

El Ceipa también reclama la pronta discusión del proyecto de creación de la Universidad Nacional de la Educación (UNED), cuya aprobación “se encuentra prácticamente olvidada”. “Se nos pidió de forma urgente que nos reuniéramos a discutir sobre ella, haciéndonos creer que el proyecto iba a salir pronto, y la realidad es que ahora no se nos ha dicho más nada”, expresó la vocera.

Otro de los puntos cuestionados por el estudiantado es el Plan 2023 de Formación Docente, al que califican de “inconsulto” y con “una carga horaria muy extensa para estudiantes y docentes”. En ese sentido, exigen la “entrada en vigencia de nuevos planes de estudio en 2027” y “ajustes que atiendan a las necesidades del estudiantado mientras tanto”.