Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Peñarol | Güelfi | Campeón del Siglo

Campeón del Siglo

A estadio lleno: Peñarol fijó precios populares de la tribuna Guelfi para enfrentar a Defensor

El encuentro se disputará el domingo 2 de noviembre a las 19:00 horas en el Campeón del Siglo y Peñarol se puede coronar campeón del Torneo Clausura asegurando al carbonero la definición del Campeonato Uruguayo.

Peñarol buscará quedarse con el Clausura

Peñarol buscará quedarse con el Clausura
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El Club Atlético Peñarol anunció los precios y el esquema de venta de entradas para la Fecha 14 del Torneo Clausura 2025, donde recibirá a Defensor Sporting en un partido clave para sus aspiraciones en el Campeonato Uruguayo.

El encuentro se disputará el domingo 2 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Campeón del Siglo. Una victoria del conjunto aurinegro le permitiría coronarse campeón del Clausura, lo que le otorgaría un lugar en la Semifinal del Campeonato Uruguayo, donde se enfrentaría a Liverpool (ganador del Apertura).

El club implementó un sistema de precios bonificados por venta anticipada, con validez hasta el miércoles 29 de octubre a las 13:00 horas. A partir de las 16:01 horas de ese mismo día, comenzarán a regir los precios generales. La tribuna Guelfi tendrá un precio módico para que el Campeón del Siglo desborde de hinchas carboneros.

Detalle por tribunas del Campeón del Siglo

Tribunas Populares (Guelfi y Cataldi):

En las tribunas con mayor capacidad de convocatoria, se destaca el ingreso gratuito para los socios de Peñarol.

  • En la Tribuna Guelfi (sector local), el público general abonará $134, mientras que los poseedores de la tarjeta Master BBVA Peñarol pagarán $121.

  • Para la Tribuna Cataldi, el precio anticipado para el público general es de $410, subiendo a $520 a partir del miércoles. Con Master BBVA Peñarol, el costo es de $369 (anticipado) y $468 (general).

Tribuna Damiani:

Los socios también ingresarán sin costo a este sector. El precio anticipado para el público general es de $590, ascendiendo a $740. Quienes posean Master BBVA Peñarol pagarán $531 de forma anticipada y $666 sin la promoción.

Tribuna Henderson (Platea):

Este sector mantiene una diferenciación de precios con importantes bonificaciones en la venta anticipada:

  • Público General: El costo es de $1.170 en preventa, aumentando a $1.470.

  • Generales con Master BBVA Peñarol: El precio bonificado es de $1.053, con un costo final de $1.323.

  • Socios: Abonarán $860 de forma anticipada, con un valor de $1.080 a partir del miércoles por la tarde. Los socios con Master BBVA Peñarol pagarán $774 y $972, respectivamente.

Entradas Visitantes

La parcialidad de Defensor Sporting será ubicada en la Tribuna Guelfi, con ingreso por el Portón A. Las entradas para el público general visitante tienen un costo único de $ 600 y su venta se gestionará a través de la plataforma Tickantel.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar