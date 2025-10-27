A estadio lleno: Peñarol fijó precios populares de la tribuna Guelfi para enfrentar a Defensor

Detalle por tribunas del Campeón del Siglo

Tribunas Populares (Guelfi y Cataldi):

En las tribunas con mayor capacidad de convocatoria, se destaca el ingreso gratuito para los socios de Peñarol.

En la Tribuna Guelfi (sector local), el público general abonará $134, mientras que los poseedores de la tarjeta Master BBVA Peñarol pagarán $121.

Para la Tribuna Cataldi, el precio anticipado para el público general es de $410, subiendo a $520 a partir del miércoles. Con Master BBVA Peñarol, el costo es de $369 (anticipado) y $468 (general).

Tribuna Damiani:

Los socios también ingresarán sin costo a este sector. El precio anticipado para el público general es de $590, ascendiendo a $740. Quienes posean Master BBVA Peñarol pagarán $531 de forma anticipada y $666 sin la promoción.

Tribuna Henderson (Platea):

Este sector mantiene una diferenciación de precios con importantes bonificaciones en la venta anticipada:

Público General: El costo es de $1.170 en preventa, aumentando a $1.470.

Generales con Master BBVA Peñarol: El precio bonificado es de $1.053, con un costo final de $1.323.

Socios: Abonarán $860 de forma anticipada, con un valor de $1.080 a partir del miércoles por la tarde. Los socios con Master BBVA Peñarol pagarán $774 y $972, respectivamente.

Entradas Visitantes

La parcialidad de Defensor Sporting será ubicada en la Tribuna Guelfi, con ingreso por el Portón A. Las entradas para el público general visitante tienen un costo único de $ 600 y su venta se gestionará a través de la plataforma Tickantel.