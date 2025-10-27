El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) emitió el pronóstico oficial para los próximos días, señalando un período inicial con probabilidad de precipitaciones y descenso de las temperaturas mínimas en el Área Metropolitana.
Pronóstico
Inumet alerta por descenso térmico y probables lluvias en la semana
El Inumet detalla el pronóstico extendido, indicando condiciones inestables y bajas temperaturas al inicio de la semana, seguidas por una mejora progresiva y ascenso de la máxima hacia el final de octubre.