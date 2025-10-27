Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad pronóstico | lluvias |

Pronóstico

Inumet alerta por descenso térmico y probables lluvias en la semana

El Inumet detalla el pronóstico extendido, indicando condiciones inestables y bajas temperaturas al inicio de la semana, seguidas por una mejora progresiva y ascenso de la máxima hacia el final de octubre.

Pronóstico Inumet

Pronóstico Inumet
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) emitió el pronóstico oficial para los próximos días, señalando un período inicial con probabilidad de precipitaciones y descenso de las temperaturas mínimas en el Área Metropolitana.

La inestabilidad se manifestará principalmente entre el lunes y el martes, con cielos mayormente nubosos y cubiertos, y la ocurrencia de probables precipitaciones. Los vientos se presentarán del sector sureste y sur, alcanzando rachas de hasta 40 km/h.

A partir del jueves 30, se espera una transición hacia condiciones más estables y un ascenso gradual de las temperaturas máximas, coincidiendo con el cierre del mes. Las mínimas, no obstante, se mantendrán bajas al comienzo del período extendido.

Pronóstico del tiempo

  • Lunes 27: Se espera un día nuboso y cubierto, con probables lluvias. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11 °C y una máxima de 16 °C. El viento será del sector sureste y sur, con velocidades de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

  • Martes 28: El cielo estará nuboso, con períodos de cubierto, y la persistencia de probables precipitaciones en la mañana. Las temperaturas se mantendrán bajas, con una mínima de 9 °C y una máxima de 15 °C. Los vientos serán del sureste, con rachas de hasta 40 km/h.

  • Miércoles 29: La probabilidad de precipitaciones es baja. El cielo estará nuboso y la temperatura mínima descenderá hasta los 7 °C, aunque la máxima subirá ligeramente a 16 °C. El viento será del sureste y este, con rachas de hasta 40 km/h.

  • Jueves 30: Se espera una mínima de 7 °C y una máxima de 18 °C, con baja probabilidad de lluvias.

  • Viernes 31: La probabilidad de lluvias es nula. Las temperaturas seguirán ascendiendo, con una mínima de 8 °C y una máxima de 21 °C.

  • Sábado 01 de noviembre: Se espera una mínima de 11 °C y una máxima de 24 °C, sin probabilidad de precipitaciones.

  • Domingo 02 de noviembre: El fin de semana cerrará con una mínima de 12 °C y una máxima de 22 °C, con cielos sin lluvias.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar