Trabajadores de las malterías van al paro y exigen respuestas

"El día martes 23 de junio ya se había entablado una tripartita con la gerencia local para que llegue información de lo que va a ser el objetivo de esta unidad productiva. Lo cierto es que esta gerencia hasta el día de hoy nos indica que ellos no tienen información y responden a toda la bajada de línea que viene desde el directorio de Brasil", señaló Alza.

El dirigente remarcó que la gerencia de Paysandú es "la cara visible" que tienen los trabajadores, aunque las decisiones de fondo se toman fuera del país, y anticipó que las bases se mantendrán movilizadas mientras continúen las reuniones de la dirigencia sindical, a las que también fue invitada la FOEB. La medida incluye una movilización frente a las oficinas de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), en Montevideo, a partir de las 11 horas.

Cuatro meses de incertidumbre

El conflicto se desató a fines de febrero, cuando AmBev-Cympay comunicó que detendría la producción de su maltería en Paysandú a partir del 1° de marzo y enviaría al seguro de paro a alrededor del 90% de su plantilla, unos cien trabajadores sobre un total de 115.

La empresa explicó la medida por un escenario "desafiante" para el negocio de las malterías, marcado por altos costos de producción y logística, un tipo de cambio que desalienta las exportaciones y una caída en la demanda regional de malta, en particular en el nordeste de Brasil, su principal mercado, donde existe sobrestock de materia prima.

Lo que en un primer momento se planteó como una parada de dos meses se fue extendiendo, a mediados de marzo la empresa la llevó a cinco meses, con el aviso oficial de que la actividad recién se retomaría el 31 de julio. En el medio, los trabajadores remarcaron que la planta de Paysandú carga con un sobrecosto logístico estimado en unos 40 dólares por tonelada frente a la maltería que la propia AmBev opera en Nueva Palmira, ubicada a metros del puerto, ya que debe trasladar la cebada malteada hasta esa terminal para exportarla. Esa diferencia de competitividad es, según el sindicato, uno de los factores que explican por qué la planta sanducera es la única de las dos del grupo en Uruguay que atraviesa hoy una parada, mientras que la de Nueva Palmira sigue operando con normalidad.

El sindicato cuestionó además la cronología de los anuncios, porque la empresa había informado la decisión apenas una semana antes de aplicarla, y un año atrás ya había atravesado una parada similar. El presidente de la FOEB, Pablo Soria, remarcó: "La empresa nos dijo que iba a hacer la parada en junio y ahora se adelantó tres meses". Soria también puso en duda el diagnóstico de crisis que esgrime la compañía y sumó: "No es tan así el exceso de stock de cebada porque es una empresa que no está en crisis y obtiene ganancias tanto en Paysandú como a nivel global".