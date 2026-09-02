Autoridades de Fancap reelectas para un segundo periodo al frente del sindicato

Responsabilidad sindical

Por su parte, el secretario general, Eduardo Tropiano, destacó la responsabilidad que implica asumir esta nueva etapa en la conducción de la Federación.

“Luego de realizadas las elecciones de la Federación Ancap, asumimos una nueva dirección. En lo personal, me corresponde la responsabilidad de asumir la Secretaría General de Fancap, una tarea que vamos a llevar adelante con mucha responsabilidad y compromiso, por todo lo que representa nuestra federación para las trabajadoras y los trabajadores de Ancap, pero también para el conjunto de la sociedad.

Fancap representa a quienes trabajan en una de las principales empresas públicas del Uruguay, una empresa que brinda soporte energético al país y garantiza la producción de combustible propio. En un contexto mundial en el que la soberanía energética está cada vez más en discusión, defender este papel estratégico de Ancap significa también defender condiciones que benefician y respaldan a toda la ciudadanía.

Vamos a continuar transitando este camino con mucha responsabilidad y con un profundo compromiso”, expresó Tropiano.

En el Pit-Cnt

Además de sus responsabilidades en la conducción de Fancap, las autoridades mantendrán una participación activa en diferentes ámbitos del Pit-Cnt. Laura Martínez integrará el Secretariado Ejecutivo, mientras que Salvador Sprovieri, Eduardo Tropiano y la propia Martínez formarán parte de la Mesa Representativa Nacional.

La estructura definida para el período 2026–2028 contempla además las distintas secretarías, comisiones y ámbitos de trabajo desde los cuales Fancap continuará desarrollando su actividad sindical y representando a sus trabajadores y trabajadoras.