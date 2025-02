Frigorífico Casa Blanca reduce faena y envía 350 personas al seguro de paro

En enero, durante el streaming de Conexión Ganadera, el director Pablo Carrasco y el contador de la empresa Ricardo Giovio revelaron la situación atenuante que atravesaba la empresa y, entre los datos que divulgaron, contaron que tenían US$ 45 millones en créditos a frigoríficos, US$ 27 millones de ellos correspondientes al frigorífico Casa Blanca.

Exportaban a Estados Unidos, China y Chile

El director del frigorífico, Carlos Mauro Fuidio Aguinaga, dijo días después que la deuda que se había generado en 20 años era de US$ 25,5 millones y no 27 millones y además indicó que el pasivo era prácticamente en la totalidad con Gustavo Basso y "no con Conexión Ganadera".

"Esta situación, no cambia absolutamente en nada la realidad de Fricasa, ya que ese pasivo ya estaba contemplado en nuestro flujo mensual", había indicado.

El director aclaró que el frigorífico seguía trabajando con normalidad y que la deuda no cambiaba "nada", sin embargo, y pese a las aclaraciones de Fuidio, los productores decidieron retirar el ganado, dejando a Fricasa en un estado delicado.

"Mientras tanto, iremos buscando soluciones a todo nivel, para poder recuperar nuestra actividad normal lo más rápido posible", dijeron desde la empresa a El Telégrafo.

El frigorífico Casablanca tenía contratos de exportación con Estados Unidos, China y Chile.