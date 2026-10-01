El Frigorífico Tacuarembó pospuso el despido de 150 trabajadores. La paralización de la planta se relaciona, entre otros factores, con la caída y las suspensiones temporales de las exportaciones al mercado chino, a raíz de la detección de residuos en un envío, además de la escasez de ganado para faena.
En problemas
Frigorífico Tacuarembó frenó 150 despidos y unos 1.300 trabajadores siguen en seguro de paro
Este jueves se realizará una nueva reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo. Para el gremio es necesario que los despidos no estén arriba de la mesa.