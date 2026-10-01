Frigorífico Tacuarembó frenó 150 despidos y unos 1.300 trabajadores siguen en seguro de paro

Mientras tanto, el Frigorífico Tacuarembó pospuso la decisión de los 150 despidos planteados semanas atrás, propuesta que ahora será analizada por el sindicato, que había solicitado eliminar esa medida. En tanto, 50 obreros se adhirieron al retiro incentivado.

A su vez, la multinacional brasileña propietaria del frigorífico indició que no hay ninguna confirmación de la llegada de una delegación china en octubre, que tienda a restablecer el vínculo comercial, aunque son optimistas que en un plazo no muy lejano retorne la faena.

Hoy reunión tripartita

El sindicato de trabajadores fue recibido en las últimas horas por el ministro de Trabajo, Juan Castillo, y este jueves se realizará una nueva reunión tripartita.

Desde el gremio, Hugo Gálvez se refirió a la situación en la empresa. "Para nosotros es necesario que los despidos no estén arriba de la mesa", indicó. Para octubre, no está prevista actividad en la planta, afirmó el sindicalista.