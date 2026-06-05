El sindicato de la construcción (Sunca) anunció que quedan en suspenso las medidas de asambleas no coordinadas tras la el reconocimiento, mediante acta, por parte de la delegación patronal al Consejo de Salario de la vigencia de todas las conquistas de las y los trabajadores del sector en el convenio colectivo pasado.
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Sunca suspende red de asambleas ante reconocimiento patronal de derechos laborales
Los trabajadores de la construcción se encuentran negociando un nuevo convenio colectivo y la negativa patronal a reconocer derechos trancaba la gestión.