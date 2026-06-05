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Sunca suspende red de asambleas ante reconocimiento patronal de derechos laborales

Los trabajadores de la construcción se encuentran negociando un nuevo convenio colectivo y la negativa patronal a reconocer derechos trancaba la gestión.

Sunca obtiene logros en la movilización.

Sunca obtiene logros en la movilización.

 Dante Fernandez / FocoUy
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El sindicato de la construcción (Sunca) anunció que quedan en suspenso las medidas de asambleas no coordinadas tras la el reconocimiento, mediante acta, por parte de la delegación patronal al Consejo de Salario de la vigencia de todas las conquistas de las y los trabajadores del sector en el convenio colectivo pasado.

Las cámaras empresariales habían planteado en el Consejo de Salario del sector una postura contraria, es decir no reconocían la ultractividad de los convenios.

Sin embargo, este viernes 5 de junio el sector patronal se avino a firmar un acta reconociendo la vigencia de los derechos consagrados en el convenio que venció el pasado 31 de marzo. “El resultado obtenido hoy es el resultado de la movilización y el compromiso de miles y miles de obreras y obreros que realizaron el paro y participaron en la Asamblea General que desbordó el Teatro de Verano y de la realización de los cientos de asambleas y movilizaciones realizadas esta semana”, subraya el Sunca.

Sunca movilizado

Ante esto, recuerda el sindicato, “quedan en suspenso las medidas de realización de asambleas no coordinadas, continuamos en estado de alerta y realizando las asambleas preparatorias para una gran participación a lo largo y ancho de nuestro país en el paro y movilización del próximo 10 de junio resuelto por nuestro Pit-Cnt”.

Trabajadores y cámaras empresariales negocian en el Consejo de Salario el nuevo convenio que regirá por los próximos tres años las relaciones laborales en el sector.

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