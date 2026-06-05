Sunca suspende red de asambleas ante reconocimiento patronal de derechos laborales

Sin embargo, este viernes 5 de junio el sector patronal se avino a firmar un acta reconociendo la vigencia de los derechos consagrados en el convenio que venció el pasado 31 de marzo. “El resultado obtenido hoy es el resultado de la movilización y el compromiso de miles y miles de obreras y obreros que realizaron el paro y participaron en la Asamblea General que desbordó el Teatro de Verano y de la realización de los cientos de asambleas y movilizaciones realizadas esta semana”, subraya el Sunca.