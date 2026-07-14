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Sindicales

por nuevo convenio

Sunca denuncia uso de envíos al seguro de paro como medida antisindical

Este martes una empresa de Punta del Este envió al seguro por desempleo a 47 trabajadores tras realizar una asamblea en el marco del plan de lucha.

Sunca se moviliza por nuevo convenio colectivo.

Sunca se moviliza por nuevo convenio colectivo.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Mientras las negociaciones por el nuevo convenio colectivo en la construcción no registran avances, algunas empresas utilizan el envío de trabajadores al seguro por desempleo como medida antisindical, denuncia el sindicato del sector (Sunca). En este sentido, se conoció que este martes 47 operarios de una obra de Punta del Este fueron enviados al seguro.

"Denunciamos en el Consejo de Salario que, desde que se inició la negociación colectiva, las empresas han adoptado como medida el envío de trabajadores al seguro de paro como forma de presionar", dijo a Caras y Caretas Richard Ferreira, presidente del Sunca.

Agregó que en la próxima reunión, prevista para el viernes, "volveremos a insistir en que se hace una mala utilización del seguro por desempleo, ya que entendemos que este uso de la medida lo que termina haciendo es criminalizar la protesta de los trabajadores".

Al seguro en Punta del Este

Un ejemplo de esta metodología se conoció este martes. El periodista Marcelo Gallardo informó en sus redes sociales que la empresa responsable de la construcción de la torre de lujo “Surfside Elleva”, de Punta del Este, "resolvió enviar a 47 de sus trabajadores al seguro de desempleo, luego de que una delegación del Sunca interrumpiera el llenado de hormigón de una de las losas de la obra".

La empresa calificó lo sucedido como "un acto de irresponsabilidad total", al entender que la interrupción de un llenado de losa en pleno proceso genera "riesgos estructurales altísimos" para la estructura.

Sostiene la empresa que el corte del hormigonado constituyó "un delirio" y calificó a los sindicalistas de "irresponsables" y acusó al Sunca de actuar de forma “maliciosa”.

"Hemos decidido frenar las tareas. Cuando tengan ganas de trabajar de verdad, retomaremos", señaló una fuente de la empresa.

Este martes, cientos de trabajadores de la construcción realizaron una serie de asambleas frente a distintas obras de Maldonado y Punta del Este, como parte del plan de acción que el Sunca lleva adelante para respaldar sus reivindicaciones laborales.

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