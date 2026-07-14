Sunca denuncia uso de envíos al seguro de paro como medida antisindical

Al seguro en Punta del Este

Un ejemplo de esta metodología se conoció este martes. El periodista Marcelo Gallardo informó en sus redes sociales que la empresa responsable de la construcción de la torre de lujo “Surfside Elleva”, de Punta del Este, "resolvió enviar a 47 de sus trabajadores al seguro de desempleo, luego de que una delegación del Sunca interrumpiera el llenado de hormigón de una de las losas de la obra".

La empresa calificó lo sucedido como "un acto de irresponsabilidad total", al entender que la interrupción de un llenado de losa en pleno proceso genera "riesgos estructurales altísimos" para la estructura.

Sostiene la empresa que el corte del hormigonado constituyó "un delirio" y calificó a los sindicalistas de "irresponsables" y acusó al Sunca de actuar de forma “maliciosa”.

"Hemos decidido frenar las tareas. Cuando tengan ganas de trabajar de verdad, retomaremos", señaló una fuente de la empresa.

Este martes, cientos de trabajadores de la construcción realizaron una serie de asambleas frente a distintas obras de Maldonado y Punta del Este, como parte del plan de acción que el Sunca lleva adelante para respaldar sus reivindicaciones laborales.