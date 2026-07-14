Mientras las negociaciones por el nuevo convenio colectivo en la construcción no registran avances, algunas empresas utilizan el envío de trabajadores al seguro por desempleo como medida antisindical, denuncia el sindicato del sector (Sunca). En este sentido, se conoció que este martes 47 operarios de una obra de Punta del Este fueron enviados al seguro.
por nuevo convenio
Sunca denuncia uso de envíos al seguro de paro como medida antisindical
Este martes una empresa de Punta del Este envió al seguro por desempleo a 47 trabajadores tras realizar una asamblea en el marco del plan de lucha.