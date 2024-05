La formación como motor de los cambios

En la ocasión, el Instituto Cuesta Duarte entregó a la empresa Enkel Group un listado con 300 egresados y egresadas del curso, de los cuales aproximadamente 40 residen en la Costa de Oro, Las Piedras y la ciudad de Canelones. Asimismo, el registro se pondrá a disposición de todas las empresas del sector.

El programa “Más Valor” tuvo una duración de un año y su objetivo ha sido transformar el perfil de los trabajadores de la madera capacitándolos en nuevos sistemas constructivos no tradicionales.

El gran potencial de la madera

Durante la presentación, Burgos resaltó que la decisión del Instituto Cuesta Duarte de realizar el lanzamiento del registro en Canelones se debe a que es el departamento donde más se están desarrollando nuevos sistemas de montaje de viviendas en madera.

Agregó que, cuando el Instituto Cuesta Duarte comenzó a analizar la idea de realizar las capacitaciones, se tuvo en cuenta que el oficio del carpintero venía perdiéndose de forma paulatina. Sin embargo, la industria de la madera tiene un gran potencial, ya que en 2020 el Instituto realizó un estudio prospectivo que concluyó que los sectores de la madera, la pesca y los lácteos son los que tienen más posibilidades de crecimiento.

En tal sentido, el Instituto Cuesta Duarte, en conjunto con el SOIMA y Enkel Group, desarrolló un manual de procedimientos constructivos que fue evaluado por arquitectos grado 5 de la Universidad de la República.

Posteriormente, la primera capacitación de trabajadores y trabajadoras en el sistema constructivo en madera Mass Timber se desarrolló en Tacuarembó, instancia en la cual se capacitó a unos 100 trabajadores.

Cuesta Duarte y los diplomas

Burgos recordó que, posteriormente, se entregaron 120 diplomas en Durazno, a raíz de que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lanzó una “hoja de ruta” para la construcción de vivienda social en madera.

El integrante del Instituto Cuesta Duarte lamentó que la Agencia Nacional de Vivienda y el Ministerio de Vivienda “no hayan cumplido con el compromiso que adoptaron en su momento y hayan cambiado las normativas técnicas, lo que ha paralizado el desarrollo de este edificio. Sigue pesando más la burocracia, y los trabajadores inscritos en la capacitación continúan sin tener posibilidad de acceder a un puesto de trabajo de calidad”.

“Como trabajadores organizados, necesitamos desarrollar la industria nacional, porque no hay trabajo si no hay industria. En este caso, tenemos la materia prima y podemos agregarle valor. Es una lástima que el Estado no agilice los procesos y no cumpla con los compromisos, porque hay una licitación y aprobación del BID, pero seguimos esperando que se adjudique la obra”, remarcó Burgos. Aseguró que “la mejor política de inserción social es el trabajo de calidad y los salarios dignos”.

Por su parte, el intendente Metediera agradeció “la distinción” de elegir a Canelones para el lanzamiento del registro. Destacó el trabajo de articulación entre el sector privado y el movimiento sindical para potenciar a los trabajadores.

Resaltó que se está innovando en un proceso de construcción que está rompiendo algunos paradigmas, por lo que aún pueden encontrarse algunas dificultades para su crecimiento.

“Bienvenido sea tener un registro de trabajadores capacitados, en una zona donde va a haber posibilidad de trabajo, porque es muy importante para quienes necesitan mano de obra y para los trabajadores que requieren el empleo”, agregó.

Tecnología y madera

Por otro lado, Metediera subrayó que la Intendencia viene trabajando en una “planificación y ordenamiento territorial con normas claras, que brindan posibilidades de desarrollo y generan inversiones, puestos de trabajo y calidad de vida”.

Mientras que el arquitecto Juan José Gutiérrez, socio fundador de la empresa Enkel Group, expresó que el programa es “muy importante y oportuno” debido a que Uruguay tiene una situación muy favorable para el desarrollo de los sistemas constructivos en madera, gracias a sus abundantes bosques que constituyen un recurso muy valioso para el país, al que es necesario agregarle valor.

(Producción MC)