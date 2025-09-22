La "misión técnica" del FMI al Instituto Cuesta Duarte recibió fuertes críticas de corriente sindical

Señalamientos internos

La corriente apuntó directamente contra Milton Castellanos, director del Cuesta Duarte, y contra la conducción sindical alineada con la mayoría frenteamplista, a quienes acusó de traicionar la lucha obrera.

Según recordaron, no es la primera vez que delegaciones técnicas del Fondo se reúnen con el instituto para intercambiar sobre políticas salariales, lo que evidencia –a su entender– una peligrosa naturalización del vínculo.

Tensión en el PIT-CNT

Los críticos insisten en que abrir las puertas al FMI debilita la autonomía del movimiento obrero y lo coloca como interlocutor de intereses “yanquis y pro imperialistas”.

Para la Corriente Sindical Clasista, hechos como este muestran la necesidad de "recuperar el PIT-CNT para los trabajadores" y desplazar a quienes, consideran, que legitiman "la injerencia" de organismos financieros internacionales en los debates sobre salarios y condiciones de empleo.

La polémica refleja cierta división latente dentro de la central sindical y la disputa por el rumbo del movimiento obrero frente a un escenario económico donde el ajuste y el déficit fiscal vuelven a estar en el centro de la agenda.