Sindicales Cuesta Duarte | Corriente Sindical Clasista |

Indignados

La "misión técnica" del FMI al Instituto Cuesta Duarte recibió fuertes críticas de corriente sindical

El FMI “es una organización criminal de sometimiento imperialista”: Corriente Sindical Clasista calificó el encuentro de “vergonzoso”.

 FMI
La reciente visita de una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) al Instituto Cuesta Duarte en la sede del PIT-CNT generó un fuerte rechazo en sectores del movimiento obrero. La Corriente Sindical Clasista calificó el encuentro de “vergonzoso” y denunció que el contacto con el organismo internacional representa una claudicación de la independencia sindical.

"Organismo criminal"

En un comunicado difundido en redes sociales, la corriente afirmó que el FMI “es una organización criminal de sometimiento imperialista” y acusó a las autoridades sindicales de abrirle las puertas a quienes históricamente impulsaron políticas de ajuste que recaen sobre salarios, educación, vivienda y salud.

“Con el FMI no hay nada que hablar, hay que sacarlos a patadas del país”, señalaron, remarcando que la izquierda uruguaya defendió durante décadas la ruptura con el organismo.

Señalamientos internos

La corriente apuntó directamente contra Milton Castellanos, director del Cuesta Duarte, y contra la conducción sindical alineada con la mayoría frenteamplista, a quienes acusó de traicionar la lucha obrera.

Según recordaron, no es la primera vez que delegaciones técnicas del Fondo se reúnen con el instituto para intercambiar sobre políticas salariales, lo que evidencia –a su entender– una peligrosa naturalización del vínculo.

Tensión en el PIT-CNT

Los críticos insisten en que abrir las puertas al FMI debilita la autonomía del movimiento obrero y lo coloca como interlocutor de intereses “yanquis y pro imperialistas”.

Para la Corriente Sindical Clasista, hechos como este muestran la necesidad de "recuperar el PIT-CNT para los trabajadores" y desplazar a quienes, consideran, que legitiman "la injerencia" de organismos financieros internacionales en los debates sobre salarios y condiciones de empleo.

La polémica refleja cierta división latente dentro de la central sindical y la disputa por el rumbo del movimiento obrero frente a un escenario económico donde el ajuste y el déficit fiscal vuelven a estar en el centro de la agenda.

