La reciente visita de una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) al Instituto Cuesta Duarte en la sede del PIT-CNT generó un fuerte rechazo en sectores del movimiento obrero. La Corriente Sindical Clasista calificó el encuentro de “vergonzoso” y denunció que el contacto con el organismo internacional representa una claudicación de la independencia sindical.
Indignados
La "misión técnica" del FMI al Instituto Cuesta Duarte recibió fuertes críticas de corriente sindical
El FMI “es una organización criminal de sometimiento imperialista”: Corriente Sindical Clasista calificó el encuentro de “vergonzoso”.