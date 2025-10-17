Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales Penitenciarios | insalubre |

Protesta frente al Parlamento

Levantan la carpa: funcionarios penitenciarios logran un acuerdo histórico

Tras 45 días de acampe y un paro nacional, la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios obtuvo el compromiso parlamentario de incluir su tarea en la categoría de trabajo insalubre.

 Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (OFUCIPE) levantó la carpa.

 Pit-Cnt
El presidente de OFUCIPE, Jonathan Perdomo, explicó que la movilización se originó porque el sindicato no fue tenido en cuenta en la elaboración presupuestal del Ministerio del Interior. “Durante años reclamamos ser escuchados. Esta vez decidimos mantener la carpa hasta que hubiera una respuesta concreta”, señaló.

Carácter insalubre para la función penitenciaria

Según confirmó Perdomo, la Comisión de Seguimiento Carcelario del Senado se comprometió a incluir en el tratamiento del presupuesto la incorporación del carácter insalubre para la función penitenciaria, junto con la posibilidad de una jubilación bonificada. “Es un reconocimiento del Estado hacia los trabajadores del sistema penitenciario, un escalafón muy golpeado que enfrenta condiciones extremas todos los días”, sostuvo.

El beneficio de “trabajo insalubre” implica un incremento salarial adicional y un tratamiento especial en el cálculo jubilatorio, aunque los detalles técnicos aún se encuentran en estudio. “Se está trabajando en la fórmula, pero lo importante es que se abrió una puerta que durante años estuvo cerrada”, agregó Perdomo.

Cárceles superpobladas

A pesar del avance, desde OFUCIPE consideran que los cambios incluidos en el presupuesto son insuficientes. El proyecto aprobado en la Cámara de Diputados prevé la incorporación de 500 nuevos funcionarios para el sistema carcelario, cifra que el sindicato juzga insuficiente ante la apertura de tres nuevos centros penitenciarios. “Son muy pocos. Las cárceles siguen superpobladas y la carga laboral es insostenible”, advirtió Perdomo.

El levantamiento del acampe marca una tregua en el conflicto, pero el sindicato adelantó que seguirá vigilante hasta que las promesas se concreten en el texto presupuestal. “Esto no es una victoria definitiva, es un paso adelante en una lucha que recién empieza”, concluyó el dirigente.

