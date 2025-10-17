Luego de un mes y medio de protesta frente al Parlamento, la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (OFUCIPE) levantó la carpa instalada en la Plaza Primero de Mayo. La medida, impulsada para visibilizar las malas condiciones laborales en los establecimientos carcelarios del país, culminó con el compromiso político de reconocer el trabajo penitenciario como tarea insalubre.
Protesta frente al Parlamento
Levantan la carpa: funcionarios penitenciarios logran un acuerdo histórico
