Levantan la carpa: funcionarios penitenciarios logran un acuerdo histórico

El beneficio de “trabajo insalubre” implica un incremento salarial adicional y un tratamiento especial en el cálculo jubilatorio, aunque los detalles técnicos aún se encuentran en estudio. “Se está trabajando en la fórmula, pero lo importante es que se abrió una puerta que durante años estuvo cerrada”, agregó Perdomo.

Cárceles superpobladas

A pesar del avance, desde OFUCIPE consideran que los cambios incluidos en el presupuesto son insuficientes. El proyecto aprobado en la Cámara de Diputados prevé la incorporación de 500 nuevos funcionarios para el sistema carcelario, cifra que el sindicato juzga insuficiente ante la apertura de tres nuevos centros penitenciarios. “Son muy pocos. Las cárceles siguen superpobladas y la carga laboral es insostenible”, advirtió Perdomo.

El levantamiento del acampe marca una tregua en el conflicto, pero el sindicato adelantó que seguirá vigilante hasta que las promesas se concreten en el texto presupuestal. “Esto no es una victoria definitiva, es un paso adelante en una lucha que recién empieza”, concluyó el dirigente.