Ley de medios: Sutel y APU realizaron un fuerte pronunciamiento

Al iniciar la conferencia, Molina expresó que la "nefasta" ley de medios aprobada recientemente, "atenta contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa y contra las empresas públicas". Con respecto a los pasos a seguir, Molina explicó que aún no están definidos, pero que no descartan ninguna medida. “No podemos adelantar absolutamente nada porque recién se aprobó la ley, y nuestro abogado y quienes nos están dando la mano estarán viendo qué se puede hacer con esta ley del punto de vista constitucional. No descartamos absolutamente nada”.