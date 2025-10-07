Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo La Libertad Avanza | lavado | narcotráfico

Argentina

Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero vinculado a empresario narco

El diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, habría recibido 200.000 USD del empresario “Fred” Machado, requerido por EEUU por narcotráfico y estafas.

Por Redacción de Caras y Caretas

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, imputó este martes al diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, por el presunto delito de lavado de dinero, en el marco de una causa que se encuentra bajo la órbita del juez Lino Mirabelli.

La decisión del fiscal se conoció luego de que el viernes pasado recibiera una copia del expediente que tramita en los tribunales de Comodoro Py, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y de la fiscala Alejandra Mángano, centrado en los vuelos que Espert realizó en aeronaves pertenecientes al empresario Federico “Fred” Machado.

En la investigación actual, el foco está puesto en los 200.000 dólares que Espert habría recibido en 2020 de parte de Machado, quien enfrenta un pedido de extradición a Estados Unidos para ser juzgado por lavado de dinero, estafas y narcotráfico. La Corte Suprema de Justicia dio este martes el visto bueno a esa solicitud, tras más de dos años de dilaciones.

Según la denuncia, el legislador habría percibido al menos 200.000 dólares provenientes de una organización criminal vinculada al narcotráfico, actualmente procesada en el Distrito Judicial Este de Texas. La presentación se basa en la acusación del fiscal federal estadounidense Ernest González contra Machado, además de diversas publicaciones periodísticas, y solicita investigar si los movimientos de fondos podrían corresponder a maniobras de lavado de activos.

La confesión de Espert

Aunque en un principio Espert negó haber recibido dinero del empresario, finalmente reconoció la transacción, argumentando que se trató de un pago por asesoría a una empresa minera de Guatemala.

Por su parte, Fred Machado, actualmente detenido, confirmó la entrega de dinero al diputado. En declaraciones recientes, afirmó que accedió al pedido de Espert de hacerle “un aporte económico” y que existió un contrato firmado en 2019, por un monto incluso superior a los 200.000 dólares. “Lo contraté como para darle una mano. La transferencia se hizo desde Aircraft Guaranty en 2020. Me dio lástima; en ese momento me pareció un tipo con una causa noble”, aseguró el empresario.

La causa sigue su curso en el fuero federal de San Isidro, donde el fiscal Domínguez deberá determinar si los pagos que recibió Espert formaron parte de una operación de lavado de dinero vinculada a la red criminal que encabeza Machado.

