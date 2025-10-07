Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero vinculado a empresario narco

Según la denuncia, el legislador habría percibido al menos 200.000 dólares provenientes de una organización criminal vinculada al narcotráfico, actualmente procesada en el Distrito Judicial Este de Texas. La presentación se basa en la acusación del fiscal federal estadounidense Ernest González contra Machado, además de diversas publicaciones periodísticas, y solicita investigar si los movimientos de fondos podrían corresponder a maniobras de lavado de activos.

La confesión de Espert

Aunque en un principio Espert negó haber recibido dinero del empresario, finalmente reconoció la transacción, argumentando que se trató de un pago por asesoría a una empresa minera de Guatemala.

Por su parte, Fred Machado, actualmente detenido, confirmó la entrega de dinero al diputado. En declaraciones recientes, afirmó que accedió al pedido de Espert de hacerle “un aporte económico” y que existió un contrato firmado en 2019, por un monto incluso superior a los 200.000 dólares. “Lo contraté como para darle una mano. La transferencia se hizo desde Aircraft Guaranty en 2020. Me dio lástima; en ese momento me pareció un tipo con una causa noble”, aseguró el empresario.

La causa sigue su curso en el fuero federal de San Isidro, donde el fiscal Domínguez deberá determinar si los pagos que recibió Espert formaron parte de una operación de lavado de dinero vinculada a la red criminal que encabeza Machado.