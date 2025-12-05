A pan y agua. La explanada de la sede central del Banco de Previsión Social (BPS) fue escenario de una inusual protesta: decenas de jubilados y pensionistas despidieron el año brindando con pan y agua para protestar contra la reforma de la seguridad social y en reclamo de una mejora sustantiva de las retribuciones que perciben.
por aumento
Jubilados despiden el año brindando ante el BPS con pan y agua
La Coordinadora de Jubilados insistió con su reclamo de aumento de las pasividades y en respaldo al proyecto del Pit-Cnt para gravar al 1% más rico.