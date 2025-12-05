Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales BPS |

por aumento

Jubilados despiden el año brindando ante el BPS con pan y agua

La Coordinadora de Jubilados insistió con su reclamo de aumento de las pasividades y en respaldo al proyecto del Pit-Cnt para gravar al 1% más rico.

A pan y agua en la puerta del BPS.

A pan y agua en la puerta del BPS.

 Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Fabián Tapia

A pan y agua. La explanada de la sede central del Banco de Previsión Social (BPS) fue escenario de una inusual protesta: decenas de jubilados y pensionistas despidieron el año brindando con pan y agua para protestar contra la reforma de la seguridad social y en reclamo de una mejora sustantiva de las retribuciones que perciben.

La Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay llamó a enfrentar el recorte de jubilaciones y pensiones, el vaciamiento del BPS y “rechazar trabajar más y ganar menos”.

Asimismo, insistieron en su reclamó por el aumento de jubilaciones y pensiones y el aguinaldo para todos los jubilados. También respaldan la iniciativa del Pit-Cnt para imponer un impuesto al 1% a los más ricos para financiar políticas tendientes a reducir la pobreza infantil.

Jubilados contra las AFAP

La coordinadora también mantiene su reclamo de la eliminación de las AFAP y la derogación de la ley 20.130.

DAN_1184
Agua para brindar.

Agua para brindar.

La Coordinadora es una organización que agrupa a jubilados y pensionistas. Aboga por la defensa de los derechos de sus asociados y presentando reclamos ante las autoridades, como el Banco de Previsión Social (BPS), a menudo a través de protestas y movilizaciones como el tradicional "Brindis del Pan y Agua" en diciembre, abogando por mejoras salariales y sociales.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar