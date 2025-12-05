Jubilados despiden el año brindando ante el BPS con pan y agua

Jubilados contra las AFAP

La coordinadora también mantiene su reclamo de la eliminación de las AFAP y la derogación de la ley 20.130.

DAN_1184 Agua para brindar. Dante Fernandez / FocoUy

La Coordinadora es una organización que agrupa a jubilados y pensionistas. Aboga por la defensa de los derechos de sus asociados y presentando reclamos ante las autoridades, como el Banco de Previsión Social (BPS), a menudo a través de protestas y movilizaciones como el tradicional "Brindis del Pan y Agua" en diciembre, abogando por mejoras salariales y sociales.