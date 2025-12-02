Hacete socio para acceder a este contenido

Política Graciela Bianchi | diputado | Giometti

Pero Graciela...

Diputado del FA le respondió a Bianchi y la criticó por agitar "cucos"

El diputado Bruno Giometti respondió a Bianchi quien criticó anuncio del MTSS respecto a proyecto de ley para comunicar despidos.

Graciela Bianchi senadora del Partido Nacional

Por Redacción de Caras y Caretas

Una fuerte controversia política ha surgido en torno al proyecto de ley que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) planea presentar al Parlamento, el cual busca obligar a las empresas a notificar al Estado con antelación sobre futuros despidos colectivos. La iniciativa fue duramente criticada por la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, quien arremetió directamente contra el ministro de la cartera, Juan Castillo, por su filiación al Partido Comunista.

“No me sorprende, es comunista. Él piensa como si estuviéramos en un país donde predomina su ideología. Nada más lejano de la realidad, porque este es un país liberal, donde se defiende la propiedad privada y donde el empresario tiene sus derechos”, declaró la legisladora en rueda de prensa.

Respuesta del ministro Castillo y el Frente Amplio

En respuesta, el ministro Juan Castillo defendió el proyecto como una herramienta para la mediación y búsqueda de soluciones ante situaciones críticas. Castillo explicó a Canal 5 noticias que la intención es evitar la "moda" de comunicar despidos masivos por redes sociales sin previo aviso al gobierno.

“Un despido colectivo se tiene que anunciar previamente, a los efectos de tomar medidas. Si los problemas por los que una empresa se retira o cierra tienen una alternativa, nosotros estamos dispuestos a encontrarla”, afirmó el jerarca, subrayando que el preaviso permite al gobierno intervenir y convocar a las partes.

Diputado Giometti

Por su parte, el diputado del Frente Amplio y miembro del Partido Comunista, Bruno Giometti, rebatió las acusaciones ideológicas de Bianchi, señalando que la medida no es exclusiva del comunismo. Giometti indicó que “decenas de países capitalistas” tienen ratificado el Convenio 158 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), el cual establece requisitos de procedimiento, como el preaviso, que van más allá de lo planteado por el MTSS. “¿No tienen mejor argumento que el cuco del comunismo?”, cuestionó el diputado.

