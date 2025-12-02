Diputado del FA le respondió a Bianchi y la criticó por agitar "cucos"

Una fuerte controversia política ha surgido en torno al proyecto de ley que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) planea presentar al Parlamento, el cual busca obligar a las empresas a notificar al Estado con antelación sobre futuros despidos colectivos. La iniciativa fue duramente criticada por la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, quien arremetió directamente contra el ministro de la cartera, Juan Castillo, por su filiación al Partido Comunista.
