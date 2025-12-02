Diputado del FA le respondió a Bianchi y la criticó por agitar "cucos"

“Un despido colectivo se tiene que anunciar previamente, a los efectos de tomar medidas. Si los problemas por los que una empresa se retira o cierra tienen una alternativa, nosotros estamos dispuestos a encontrarla”, afirmó el jerarca, subrayando que el preaviso permite al gobierno intervenir y convocar a las partes.

Diputado Giometti

Por su parte, el diputado del Frente Amplio y miembro del Partido Comunista, Bruno Giometti, rebatió las acusaciones ideológicas de Bianchi, señalando que la medida no es exclusiva del comunismo. Giometti indicó que “decenas de países capitalistas” tienen ratificado el Convenio 158 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), el cual establece requisitos de procedimiento, como el preaviso, que van más allá de lo planteado por el MTSS. “¿No tienen mejor argumento que el cuco del comunismo?”, cuestionó el diputado.