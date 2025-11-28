Tan solo un mensaje de WhatsApp, redactado en el lenguaje impersonal, fue suficiente para comunicarle a 20 trabajadores de la empresa Joyson de San José que estaban despedidos a partir de este viernes. Por esta razón, quién pase por el kilómetro 46,5 de la Ruta 1 podrá ver el campamento sindical instalado frente a las puertas de la planta.
por WhatsApp
Paro en la empresa Joyson de San José por el despido de 20 trabajadores
La firma emplea a más de 700 trabajadores y según el sindicato no había motivos aparentes para tomar la decisión de reducir personal.