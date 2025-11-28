Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales

por WhatsApp

Paro en la empresa Joyson de San José por el despido de 20 trabajadores

La firma emplea a más de 700 trabajadores y según el sindicato no había motivos aparentes para tomar la decisión de reducir personal.

Conflicto por despidos.

Conflicto por despidos.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Fabián Tapia

Tan solo un mensaje de WhatsApp, redactado en el lenguaje impersonal, fue suficiente para comunicarle a 20 trabajadores de la empresa Joyson de San José que estaban despedidos a partir de este viernes. Por esta razón, quién pase por el kilómetro 46,5 de la Ruta 1 podrá ver el campamento sindical instalado frente a las puertas de la planta.

Según indicaron trabajadores de Joyson Safety Systems al diario San José Ahora, 20 operarios fueron despedidos en una medida que se tomó sin un motivo claro comunicado previamente. El aviso se realizó a través de WhatsApp, lo que generó malestar interno, agregan.

A consecuencia de la medida patronal los funcionarios se encuentran parando actividades en la planta, ubicada en el km 46,5 de Ruta 1, próxima a la ciudad de Libertad, reclamando explicaciones formales por parte de la empresa, agrega San José Ahora.

Comunicado a los trabajadores

En un comunicado remitido al personal, Joyson sostuvo que “se ha visto en la necesidad de desvincular a 20 colaboradores”, argumentando una baja en el volumen de producción.

Indica la empresa que que “estas medidas por ser necesarias no dejan de ser ingratas y dolorosas de tomar”, y agregó que “la dilación en la toma de medidas puede derivar en la generalización de problemas”.

La firma señaló además que mantiene su “compromiso con Uruguay y con los 730 trabajadores que la componen”, exhortando a actuar “con responsabilidad y madurez”.

Empresa líder

Joyson Safety Systems es una empresa global dedicada al desarrollo de componentes y tecnologías de seguridad, con presencia en mercados automotrices y no automotrices.

En junio de 2024, Joyson envió parte de su personal al seguro de paro por un mes y a otra parte le adelantaron las licencias. En ese momento alegó el enlentecimiento de la industria automovilística en el sur de Brasil, mercado al que exporta la firma, a causa de las inundaciones de los últimos meses.

Dejá tu comentario

Te puede interesar