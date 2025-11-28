Paro en la empresa Joyson de San José por el despido de 20 trabajadores

Comunicado a los trabajadores

En un comunicado remitido al personal, Joyson sostuvo que “se ha visto en la necesidad de desvincular a 20 colaboradores”, argumentando una baja en el volumen de producción.

Indica la empresa que que “estas medidas por ser necesarias no dejan de ser ingratas y dolorosas de tomar”, y agregó que “la dilación en la toma de medidas puede derivar en la generalización de problemas”.

La firma señaló además que mantiene su “compromiso con Uruguay y con los 730 trabajadores que la componen”, exhortando a actuar “con responsabilidad y madurez”.

Empresa líder

Joyson Safety Systems es una empresa global dedicada al desarrollo de componentes y tecnologías de seguridad, con presencia en mercados automotrices y no automotrices.

En junio de 2024, Joyson envió parte de su personal al seguro de paro por un mes y a otra parte le adelantaron las licencias. En ese momento alegó el enlentecimiento de la industria automovilística en el sur de Brasil, mercado al que exporta la firma, a causa de las inundaciones de los últimos meses.