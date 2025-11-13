El próximo martes 18 de noviembre los funcionarios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) paralizarán sus tareas por 24 horas en todo el país y se movilizarán hacia la Torre Ejecutiva. Reclaman agilizar la negociación con las autoridades.
Paro nacional en ASSE el próximo martes en reclamo de salarios y contra tercerizaciones
