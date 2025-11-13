Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales paralizarán | negociación |

movilizados

Paro nacional en ASSE el próximo martes en reclamo de salarios y contra tercerizaciones

El paro del martes incluirá una movilización hacia la Torre Ejecutiva; los funcionarios reclaman agilizar la negociación con las autoridades.

Funcionarios de ASSE se movilizan el martes.

Funcionarios de ASSE se movilizan el martes.

 FocoUY
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Los trabajadores vienen negociando con el directorio del organismo una serie de reivindicaciones, pero hasta el momento" no hay grandes avances", dijo a Caras y Caretas Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP).

"Venimos conversando con el directorio de ASSE acerca de una serie de puntos, pero vemos que los tiempos corren y no hay avances", agregó. No obstante, este viernes el directorio recibirá a los trabajadores para seguir negociando, razón por la que "esperamos avanzar".

Reconoció que el debate en torno al presidente del organismo, Álvaro Danza, "complicó un poco las negociaciones, por lo que ahora esperamos que este viernes se pueda avanzar".

Por esta falta de avances es que el martes 18 se concretará el paro general nacional por 24 horas. La medida incluye una movilización en Montevideo hacia la Torre Ejecutiva, sede de la Presidencia.

Reclamos de los funcionarios

Los funcionarios del organismo reclaman mejoras salariales, contra el aumento de las tercerizaciones en los servicios y carrera funcional. "En ASSE no hay carrera funcional. Uno entra a trabajar en una categoría y se jubila en la misma, por eso reclamamos poder realizar una carrera como en otros organismos del Estado", explicó Pereira.

Desde el ingreso del proyecto de Presupuesto al Parlamento, la FFSP se ha venido movilizando y negociando con las autoridades. Es así que ha desarrollado acciones sindicales en todo el país y se apresta a parar el próximo martes.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar