Paro nacional en ASSE el próximo martes en reclamo de salarios y contra tercerizaciones

Reconoció que el debate en torno al presidente del organismo, Álvaro Danza, "complicó un poco las negociaciones, por lo que ahora esperamos que este viernes se pueda avanzar".

Por esta falta de avances es que el martes 18 se concretará el paro general nacional por 24 horas. La medida incluye una movilización en Montevideo hacia la Torre Ejecutiva, sede de la Presidencia.

Reclamos de los funcionarios

Los funcionarios del organismo reclaman mejoras salariales, contra el aumento de las tercerizaciones en los servicios y carrera funcional. "En ASSE no hay carrera funcional. Uno entra a trabajar en una categoría y se jubila en la misma, por eso reclamamos poder realizar una carrera como en otros organismos del Estado", explicó Pereira.

Desde el ingreso del proyecto de Presupuesto al Parlamento, la FFSP se ha venido movilizando y negociando con las autoridades. Es así que ha desarrollado acciones sindicales en todo el país y se apresta a parar el próximo martes.