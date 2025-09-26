Pit-Cnt aprobó por unanimidad un paro general parcial con movilización

La Mesa Representativa del Pit-Cnt resolvió por unanimidad, convocar a un paro parcial nacional con movilización en solidaridad con los sindicatos en conflicto, en defensa de los derechos laborales y para reclamar cambios en el Presupuesto Nacional. La medida se llevará a cabo entre el 20 y el 30 de octubre, en una fecha que definirá el Secretariado Ejecutivo de la central.
