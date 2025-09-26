Pit-Cnt aprobó por unanimidad un paro general parcial con movilización

“Queremos un presupuesto que mire hacia una estrategia nacional de desarrollo, que grave al gran capital y contemple propuestas concretas que ya presentamos en el Parlamento como lo son: la priorización de la educación, la vivienda, la Universidad de la República y el desarrollo industrial en el interior profundo del país”, afirmó.

El dirigente sindical también señaló la falta de avances en la negociación colectiva. “Hoy no vemos progreso en los Consejos de Salarios. Muchas mesas no logran instalarse y las que funcionan ofrecen respuestas extremadamente insuficientes para las y los trabajadores. Mientras tanto, los conflictos surgen por decisiones empresariales, como ocurre en la Intendencia de Salto, en Conaprole, Claldy, Lactalis, Yazaki, Fenedur (La Gotita) y en la industria cárnica, entre otros sectores de la actividad industrial”.

Asimismo, Méndez cuestionó la actitud empresarial y del gobierno. “Son estrategias empresariales que avanzan sin tener en cuenta las necesidades populares. El Estado debe marcar con claridad la defensa de los puestos de trabajo, el desarrollo industrial y los derechos de la ciudadanía en todo el país”.