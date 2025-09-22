Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales Pit-Cnt |

Mesa Representativa

Presupuesto: Pit-Cnt analiza movilizarse en la segunda quincena de octubre

El Pit-Cnt sostuvo en el Parlamento que el proyecto de Presupuesto Nacional contiene más elementos de “continuidad que de transformación”,

Pit-Cnt analiza el presupuesto y no descarta una movilización para octubre.

Por Redacción Caras y Caretas

Una delegación del Pit-Cnt integrada por el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, el vicepresidente, Javier Díaz, la vicepresidenta adjunta con énfasis en perspectiva de género, Carolina Spillman, los integrantes del Secretariado Ejecutivo, Sergio Sommaruga y Nathalie Barbe y el asesor del Instituto Cuesta Duarte, economista Pablo da Rocha, comparecieron el viernes ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes que estudia el Presupuesto quinquenal del gobierno. Allí la central obrera planteó ante legisladores de todos los partidos políticos la necesidad de observar el Presupuesto Nacional en función del objetivo explícito de desplegar una “estrategia nacional de desarrollo”.

Tras el encuentro, Abdala afirmó que “es absolutamente notorio, y así lo demuestra la evidencia empírica, que la base productiva que existe en Uruguay no logra sostener la buena vida de 3.5 millones de habitantes”. En esa línea, advirtió sobre “distintas manifestaciones de precarización del mundo del trabajo, vulneración de derechos, desempleo estructural e informalidad”. Para el dirigente sindical, “la única manera de resolverlo es aspirar no solamente al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), sino a un cambio cualitativo que permita salir del modelo de acumulación capitalista dependiente”.

El dirigente criticó “el proceso de discriminación inentendible hacia la Universidad de la República”, a la que consideró “parte de las locomotoras para el desarrollo”. Subrayó que el Estado debe superar los distintos modos de precariedad laboral existentes y garantizar objetivos explícitos de crecimiento del empleo y mejora salarial.

Para Abdala, “una parte de una estrategia de desarrollo tiene que ver con reindustrializar el país, invertir más en ciencia y tecnología, mejorar la proporción de científicos e investigadores respecto a la población, desplegar proyectos que estudien los sectores nuevos que hay que desarrollar, y por esa razón es absolutamente prioritario mejorar el presupuesto universitario”.

Movilización

Marcelo Abdala adelantó que el Pit-Cnt analiza solicitar al Poder Ejecutivo un “mensaje complementario” al Presupuesto que incremente algunas partidas. También informó que en la próxima Mesa Representativa, que será el 25 de setiembre, se evaluarán formas de movilización a realizarse en la segunda quincena de octubre “para empujar los planteos de los trabajadores y se atienda la situación de los Consejos de Salarios y del Presupuesto Nacional.

Abdala cuestionó el paradigma económico dominante. “Objetivamente, el paradigma neoclásico ya ha demostrado su fracaso en el mundo. Que expliquen ahora los neoclásicos cómo el país que impulsó en todo el planeta el neoliberalismo pide aranceles. Desde el punto de vista general, vemos en esto algunos clivajes, algunos elementos de mayor continuidad que de transformación, me estoy refiriendo a la economía política. Para impulsar una estrategia de desarrollo incluyente del ser humano hay que cambiar muchas cosas más”.

Agregó que el Poder Ejecutivo construye su mensaje a partir de un pronóstico de crecimiento, mientras que el movimiento obrero entiende que “no alcanza, porque además del crecimiento debe haber desarrollo. Y para eso no basta con el crecimiento cuantitativo de la producción y la riqueza, sino que se requiere diversificar la matriz productiva, generar trabajo de calidad y apostar al conocimiento”.

El Pit-Cnt sostuvo en el Parlamento que el proyecto de Presupuesto Nacional contiene más elementos de “continuidad que de transformación”, y que comparte la direccionalidad de los tributos creados recientemente, que gravan al capital transnacional, aunque la considera “demasiado moderada y tímida".

