Presupuesto: Pit-Cnt analiza movilizarse en la segunda quincena de octubre

Para Abdala, “una parte de una estrategia de desarrollo tiene que ver con reindustrializar el país, invertir más en ciencia y tecnología, mejorar la proporción de científicos e investigadores respecto a la población, desplegar proyectos que estudien los sectores nuevos que hay que desarrollar, y por esa razón es absolutamente prioritario mejorar el presupuesto universitario”.

Movilización

Marcelo Abdala adelantó que el Pit-Cnt analiza solicitar al Poder Ejecutivo un “mensaje complementario” al Presupuesto que incremente algunas partidas. También informó que en la próxima Mesa Representativa, que será el 25 de setiembre, se evaluarán formas de movilización a realizarse en la segunda quincena de octubre “para empujar los planteos de los trabajadores y se atienda la situación de los Consejos de Salarios y del Presupuesto Nacional.

Abdala cuestionó el paradigma económico dominante. “Objetivamente, el paradigma neoclásico ya ha demostrado su fracaso en el mundo. Que expliquen ahora los neoclásicos cómo el país que impulsó en todo el planeta el neoliberalismo pide aranceles. Desde el punto de vista general, vemos en esto algunos clivajes, algunos elementos de mayor continuidad que de transformación, me estoy refiriendo a la economía política. Para impulsar una estrategia de desarrollo incluyente del ser humano hay que cambiar muchas cosas más”.

Agregó que el Poder Ejecutivo construye su mensaje a partir de un pronóstico de crecimiento, mientras que el movimiento obrero entiende que “no alcanza, porque además del crecimiento debe haber desarrollo. Y para eso no basta con el crecimiento cuantitativo de la producción y la riqueza, sino que se requiere diversificar la matriz productiva, generar trabajo de calidad y apostar al conocimiento”.

El Pit-Cnt sostuvo en el Parlamento que el proyecto de Presupuesto Nacional contiene más elementos de “continuidad que de transformación”, y que comparte la direccionalidad de los tributos creados recientemente, que gravan al capital transnacional, aunque la considera “demasiado moderada y tímida".