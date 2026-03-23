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Preacuerdo en el puerto y ahora define la asamblea general del gremio

El preacuerdo incluye dos comisiones específicas: una destinada a analizar la estabilidad laboral y otra enfocada en la revisión de las categorías laborales.

Hay preacuerdo en el puerto de Montevideo. Define la asamblea des Supra.

Hay preacuerdo en el puerto de Montevideo. Define la asamblea des Supra.
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El conflicto por los paros en el puerto podría encaminarse hacia una podría encaminarse hacia una solución luego de que el Sindicato Único Portuario (Supra) y el Centro de Navegación (Cennave) alcanzaran un preacuerdo en el ámbito del Consejo de Salarios, a la espera de su validación definitiva por parte de la asamblea general del gremio prevista para este lunes.

El entendimiento fue resultado de varias instancias de negociación desarrolladas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que actuó como mediador entre las partes. Según adelantó la dirigente sindical, María Noel Ramírez, la cartera presentará el documento final del acuerdo para que sea evaluado por los trabajadores en una asamblea que tendrá lugar este lunes, instancia clave para definir el levantamiento de las medidas.

Uno de los principales puntos de conflicto durante las negociaciones fue el reclamo del gremio por garantizar un mínimo de 13 jornales mensuales, incluso en aquellos casos en que los trabajadores no alcancen ese nivel de actividad. Esta demanda surge tras los cambios introducidos por la derogación del artículo 116 de la ley 19.787, que dio lugar a un nuevo convenio en 2019 con un sistema escalonado de jornales —cinco, nueve y 13— que, según el sindicato, genera inestabilidad laboral.

En el transcurso de las conversaciones, el Supra llegó a plantear una flexibilización del esquema vigente, proponiendo asegurar al menos nueve jornales mensuales. Sin embargo, este punto no logró consenso definitivo, por lo que el régimen actual se mantendrá, aunque con ajustes en algunas cláusulas orientadas a preservar los puestos de trabajo.

Comisiones y análisis

El preacuerdo incluye además la creación de dos comisiones específicas: una destinada a analizar la estabilidad laboral en el sector portuario y otra enfocada en la revisión de las categorías laborales. Este último aspecto cobra relevancia debido a que muchas de las categorías vigentes datan de 2013, en un contexto productivo y tecnológico muy distinto al actual.

Desde el sindicato señalaron que los cambios en los procesos y la incorporación de nuevas tecnologías obligan a repensar la estructura de trabajo del sector, aunque reconocieron que se trata de un proceso de mediano y largo plazo que probablemente se termine de definir en futuras rondas de negociación salarial.

Mientras tanto, el desenlace inmediato del conflicto dependerá de la decisión de la asamblea del Supra, que tendrá la última palabra sobre la aceptación del preacuerdo y la eventual finalización de los paros que han afectado la operativa portuaria en las últimas semanas.

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