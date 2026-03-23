Preacuerdo en el puerto y ahora define la asamblea general del gremio

En el transcurso de las conversaciones, el Supra llegó a plantear una flexibilización del esquema vigente, proponiendo asegurar al menos nueve jornales mensuales. Sin embargo, este punto no logró consenso definitivo, por lo que el régimen actual se mantendrá, aunque con ajustes en algunas cláusulas orientadas a preservar los puestos de trabajo.

Comisiones y análisis

El preacuerdo incluye además la creación de dos comisiones específicas: una destinada a analizar la estabilidad laboral en el sector portuario y otra enfocada en la revisión de las categorías laborales. Este último aspecto cobra relevancia debido a que muchas de las categorías vigentes datan de 2013, en un contexto productivo y tecnológico muy distinto al actual.

Desde el sindicato señalaron que los cambios en los procesos y la incorporación de nuevas tecnologías obligan a repensar la estructura de trabajo del sector, aunque reconocieron que se trata de un proceso de mediano y largo plazo que probablemente se termine de definir en futuras rondas de negociación salarial.

Mientras tanto, el desenlace inmediato del conflicto dependerá de la decisión de la asamblea del Supra, que tendrá la última palabra sobre la aceptación del preacuerdo y la eventual finalización de los paros que han afectado la operativa portuaria en las últimas semanas.