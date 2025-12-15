Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales Pit-Cnt | Presupuesto |

Pobreza infantil

El plan del Pit-Cnt para "convencer" al gobierno y gravar a los más ricos

El Pit-Cnt insistirá en su propuesta en 2026 y generar recursos para establecer una solución más rápida que la que está planteada en el Presupuesto.

Pit-Cnt insistirá con su propuesta de gravar a los más ricos.

Pit-Cnt insistirá con su propuesta de gravar a los más ricos.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La iniciativa del Pit-Cnt de impulsar la aplicación de una sobretasa al Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas (IPPF) al 1% de la población más rica del país -para abatir la pobreza infantil- será uno de los ejes principales de la actividad del movimiento sindical durante el próximo año.

Este tributo adicional abarcaría a un universo de 25.000 personas, basándose en el patrimonio neto no productivo y se aplicaría en alícuotas que irían de 0,1% a 1,5%. “Lo que no se toma en consideración es aquello que genera trabajo y producción”, aclaró el secretario general de la central sindica Joselo López a El País.

Hasta ahora el planteo no ha encontrado eco en el gobierno y ha sido descartado por algunas de las principales figuras de la administración del presidente Yamandú Orsi.

Frente a esta postura del Poder Ejecutivo, López aseguró que el Pit-Cnt insistirá en su propuesta porque le preocupa “generar recursos para establecer una solución más rápida que la que está planteada en el Presupuesto para abatir la pobreza infantil”. A su entender, con lo previsto allí “no se va a poder concretar” esta meta “a lo largo del quinquenio”.

“Es más, incluso podríamos decir que nuestra propia propuesta es insuficiente para generar los recursos que precisa nuestro país”, agregó López, quien destacó que actualmente un tercio de los niños en Uruguay nacen en situación de pobreza.

Campaña en febrero

Para promover su iniciativa, el Pit-Cnt aplicará a partir de la segunda quincena de febrero un plan para “intentar convencer” a partidos políticos, organizaciones sociales y a la ciudadanía en general. El objetivo es “generar una adhesión social que permita hacer cambiar esa opinión que hoy tiene el gobierno”, adelantó el secretario general del Pit-Cnt.

En filas del gobierno la propuesta sindical no ha sido respaldada. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, dijo en el programa radial Fácil Desviarse que la razón por la que creen “que no es conveniente introducir un cambio de este tipo” es porque consideran “que el ajuste fiscal” que realizan “es suficiente”. Y añadió: “No precisamos más recursos”.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar