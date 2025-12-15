El plan del Pit-Cnt para "convencer" al gobierno y gravar a los más ricos

Frente a esta postura del Poder Ejecutivo, López aseguró que el Pit-Cnt insistirá en su propuesta porque le preocupa “generar recursos para establecer una solución más rápida que la que está planteada en el Presupuesto para abatir la pobreza infantil”. A su entender, con lo previsto allí “no se va a poder concretar” esta meta “a lo largo del quinquenio”.

“Es más, incluso podríamos decir que nuestra propia propuesta es insuficiente para generar los recursos que precisa nuestro país”, agregó López, quien destacó que actualmente un tercio de los niños en Uruguay nacen en situación de pobreza.

Campaña en febrero

Para promover su iniciativa, el Pit-Cnt aplicará a partir de la segunda quincena de febrero un plan para “intentar convencer” a partidos políticos, organizaciones sociales y a la ciudadanía en general. El objetivo es “generar una adhesión social que permita hacer cambiar esa opinión que hoy tiene el gobierno”, adelantó el secretario general del Pit-Cnt.

En filas del gobierno la propuesta sindical no ha sido respaldada. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, dijo en el programa radial Fácil Desviarse que la razón por la que creen “que no es conveniente introducir un cambio de este tipo” es porque consideran “que el ajuste fiscal” que realizan “es suficiente”. Y añadió: “No precisamos más recursos”.