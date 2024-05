Sindicato de trabajadores de radios estatales rechaza traslado a instalaciones aún en construcción

Por otro lado, ponen en relieve que al ser un espacio aún en obras, no existe ningún tipo de protocolo de seguridad. "Tampoco se han tomado medidas para asegurar la accesibilidad, dado que el ascensor que se está montando solo alcanza el primer piso de los tres que tiene el proyecto".

En ese sentido, el sindicato considera "inviable" el realizar su trabajo en las instalaciones ubicadas en el techo de Canal 5 que se están construyendo. Además, manifiestan estar "a la orden" para colaborar en la búsqueda de una solución a esta problemática.

"Estaremos en situación de asamblea permanente, a la espera de las conversaciones que sirvan para desentrañar la situación", finaliza el comunicado

"No están dadas las condiciones para mudarnos"

En diálogo con Caras y Caretas, el presidente del SUTRE, Federico Sorensen dijo que la mudanza ocurriría el próximo lunes 20. "Nosotros no planteamos no mudarnos, lo que decimos es que no está en condiciones para mudarnos en esa fecha", señaló.

"Existe la cuestión de que nosotros estamos en instalaciones que fueron diseñadas específicamente para ser un estudio de radio, y es un lugar espacioso donde podemos desempeñar nuestra función correctamente", manifestó. En contraparte, el nuevo espacio estaría "acondicionado", pero no está diseñado "de cero" para que funcione como un estudio de radio.

"Hay diferentes factores técnicos y edilicios que hacen que empeoremos nuestras condiciones de trabajo ambientales", aseguró Sorensen.

El motivo de la mudanza, según detalló, es que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) reclamó el edificio donde estaba instalada la radio originalmente.

"La dirección se había planteado en un momento unificar todos los medios públicos para que quedaran juntos en un mismo recinto, lo cual nunca nos pareció desacertado, pero se planteó de esta manera, desalojar el estudio y construir uno nuevo"."Se nos dijo que iban a ser estudios como en la BBC, por lo menos así fue como se manifestó", sostuvo.

Desde el sindicato aseguran que la situación es preocupante debido a las condiciones en la que los trabajadores se van a encontrar una vez se concrete la mudanza.

"Estamos en instancias de negociación, siempre hubo voluntad de diálogo y lo manejamos lo más tranquilamente posible", señaló Sorensen.