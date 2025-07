Trabajadores de Ancap paran este jueves por 24 horas

“Un poco de esto motiva que no tenemos convenio colectivo, entonces no hay una regla para mantener”, explicó. De todas formas, aclaró que desde Fancap tienen “la responsabilidad de mantener guardias gremiales aunque no estamos obligados por la producción continua”.

Según explicitó, el paro de este jueves tiene el fin de “ver si desde el otro lado hay algún movimiento”, y que dicha medida “va a afectar todo el funcionamiento de Ancap”. Sin embargo, aclaró que “la producción continua va a tener su guardia, al igual que las cuestiones esenciales”. “Todo lo que no sea esencial va a estar completamente afectado”, reiteró.

“Algunos siempre hacen terrorismo antes, pero no va a haber ningún problema”, sentenció.

Además, Sprovieri señaló que el día anterior a la medida el despacho de combustible se hará entre las 17.30 y las 22.00. “Por un día que paremos 24 horas no hay problema, porque despachan todo el viernes y el sábado”, agregó.

Conflicto por presupuesto

El presidente de Fancap explicó que el conflicto es “exclusivamente” por presupuesto y que se divide en dos ejes: en primer lugar, reclaman ingreso de personal y, por otro lado, que haya más inversiones. Sobre lo primero, Sprovieri destacó que “entre 2015 y 2025 se eliminaron alrededor de 800 vacantes”, que, si bien “serían vacantes que hoy podrían estar ocupadas, la realidad es que todo se ha sustituido con trabajo tercerizado, que sale más caro y son peores las condiciones”.

Sobre la continuidad del conflicto y futuras medidas, Sprovieri dijo que este miércoles el sindicato se reunirá para evaluar las acciones y lo que harán a continuación y que por ahora continuarán con paros sorpresivos “en todas las plantas”. “El conflicto va a seguir hasta que arreglemos o hasta, a priori, todo julio, cuando se envíe el presupuesto al Parlamento. Ahí probablemente hagamos una pausa, analizaremos y veremos cómo seguimos”, concluyó.