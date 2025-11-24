La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) ejecutará en este quinquenio el mayor volumen de recursos destinado al interior en la historia del país. Se trata de un flujo anual superior a los 700 millones de dólares, que financiará principalmente infraestructura, pero también proyectos vinculados al desarrollo productivo y social. El anuncio fue confirmado por José Manuel Arenas, director de Descentralización, quien destacó el carácter “histórico” del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y los intendentes en julio, a instancias del presidente Yamandú Orsi.
El mayor volumen de recursos
700 millones de dólares para el interior: ¿Cómo se invertirán?
