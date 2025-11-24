700 millones de dólares para el interior: ¿Cómo se invertirán?

El aumento de recursos hacia los gobiernos departamentales tiene dos componentes centrales. El primero es el incremento de cinco puntos del Fondo de Desarrollo del Interior, que se traducirá en unos 10 millones de dólares adicionales por año. El segundo es la creación del Fondo de Inversiones Estratégicas, destinado a obras de mayor porte que comenzarán a ejecutarse a partir de 2027, con una asignación cercana a los 80 millones de dólares para el quinquenio.

El director de Descentralización subrayó que estos fondos permitirán impulsar obras largamente postergadas y avanzar en mejoras estructurales que impacten directamente en la calidad de vida de los habitantes del interior. En este marco, el jueves 20 y viernes 21 de noviembre se inauguraron nuevas obras en Treinta y Tres y Artigas, como parte del proceso de ampliación de inversiones.

El acuerdo presupuestal consolidará, según Arenas, una herramienta fundamental para que los gobiernos departamentales puedan sostener y acelerar la ejecución de proyectos en materia vial, productiva y social. La apuesta, señaló, es lograr un despliegue más equitativo y robusto de infraestructura y capacidades en todo el territorio nacional.