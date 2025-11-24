Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad 700 millones de dólares | proyectos |

El mayor volumen de recursos

700 millones de dólares para el interior: ¿Cómo se invertirán?

El gobierno prevé un despliegue histórico de 700 millones de dólares por año para obras e iniciativas productivas y sociales en el interior del país.

700 millones de dólares en inversiones

 Presidencia
Por Redacción de Caras y Caretas

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) ejecutará en este quinquenio el mayor volumen de recursos destinado al interior en la historia del país. Se trata de un flujo anual superior a los 700 millones de dólares, que financiará principalmente infraestructura, pero también proyectos vinculados al desarrollo productivo y social. El anuncio fue confirmado por José Manuel Arenas, director de Descentralización, quien destacó el carácter “histórico” del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y los intendentes en julio, a instancias del presidente Yamandú Orsi.

Arenas repasó las obras aprobadas por la Comisión Sectorial de Descentralización en octubre, instancia que habilitó inversiones por 435 millones de pesos para iniciativas en 10 departamentos. De ese total, 370 millones provienen de la OPP, lo que equivale al 85% de la inversión. Las intendencias aportan el 15% restante mediante contrapartidas.

Proyectos para el interior

Los proyectos beneficiarán a Artigas, Canelones, Cerro Largo, Florida, Lavalleja, Río Negro, Rocha, San José, Soriano y Treinta y Tres. Incluyen obras de pavimentación, mejoras viales, adquisición de maquinaria, acciones de desarrollo productivo, programas sociales y mejoras en la gestión de residuos. Las administraciones departamentales son las responsables de su ejecución, tras la validación técnica de la OPP y la aprobación de la Comisión Sectorial.

El aumento de recursos hacia los gobiernos departamentales tiene dos componentes centrales. El primero es el incremento de cinco puntos del Fondo de Desarrollo del Interior, que se traducirá en unos 10 millones de dólares adicionales por año. El segundo es la creación del Fondo de Inversiones Estratégicas, destinado a obras de mayor porte que comenzarán a ejecutarse a partir de 2027, con una asignación cercana a los 80 millones de dólares para el quinquenio.

El director de Descentralización subrayó que estos fondos permitirán impulsar obras largamente postergadas y avanzar en mejoras estructurales que impacten directamente en la calidad de vida de los habitantes del interior. En este marco, el jueves 20 y viernes 21 de noviembre se inauguraron nuevas obras en Treinta y Tres y Artigas, como parte del proceso de ampliación de inversiones.

El acuerdo presupuestal consolidará, según Arenas, una herramienta fundamental para que los gobiernos departamentales puedan sostener y acelerar la ejecución de proyectos en materia vial, productiva y social. La apuesta, señaló, es lograr un despliegue más equitativo y robusto de infraestructura y capacidades en todo el territorio nacional.

