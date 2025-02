A casa y con tobillera

Todos creíamos que sería una audiencia más, de esas que los periodistas de gráfica solemos decir “de recorto y pego decisiones anteriores”, que todos conocíamos de antemano, y acusaciones cruzadas y gritos destemplados de un lado y de otro. Algo de eso ocurrió a lo largo de las exposiciones de la Fiscalía y del consultorio jurídico de la Udelar y de las defensas, que una vez más llevaron la discusión sobre los mismos ejes que venimos escuchando desde abril del año pasado.

La que dio el batacazo y nos sorprendió a todos fue la jueza Marcela Vargas, con su fallo que otorgó la prisión domiciliaria con tobillera electrónica al exsenador nacionalista formalizado por 22 delitos sexuales, 2 delitos de corrupción agravados por su condición de funcionario público a la hora de cometerlos y delitos de asociación ilícita como eje central de la famosa trama que Penadés montó para estafar a la Justicia y correr así el velo de la debida reserva de la identidad de la víctimas que tuvieron la valentía de denunciarlo.

La magistrada otorgó también prisión domiciliaria con tobillera a Mauvezín, conocido como el facilitador de menores o el hombre de atrás, según el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4o Turno. Juana conversó con distintos actores y escuchó atentamente la audiencia desde una sala de circuito cerrado.

Pero vamos por parte.

La voz de la Fiscalía

La Dra. Alicia Ghione y su equipo pidieron una vez más prorrogar la prisión preventiva de los formalizados que hasta ahora cumplían con la misma en el penal de máxima

seguridad de Florida y en Campanero, respectivamente. Conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal (CPP), el sustento para el mantenimiento de la “preventiva” es que se cumpla con determinados riesgos procesales establecidos en los artículos 224, 225 y 226 del CPP.

Hasta ahora, los argumentos esgrimidos por la Fiscalía habían sido de recibo en cuatro audiencias anteriores por la magistrada actuante y refrendados por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4o Turno, que básicamente, en su sentencia de abril y octubre 2024, insistieron en la necesidad del mantenimiento de la prisión preventiva para salvaguardar a las víctimas, la investigación en curso y la posibilidad de que se sumaran nuevos testigos a la causa.

No olvidemos que Gustavo Penadés, ya sin fueros y aún después a haber renunciado al partido y a los cargos que tenía en su representación y pedido licencia al Senado de la República, armó en su domicilio particular (el mismo al que volvió después del fallo de la Dra. Vargas) una verdadera investigación paralela. La famosa trama para estafar a la Justicia entre amigos y policías, que ya se ha llevado puestos a seis condenados que reconocieron su autoría en juicio abreviado.

La Fiscalía insistió en la necesidad de reeditar la prisión preventiva y trajo un nuevo elemento a consideración de la sede: uno de los condenados, el policía Federico Rodriguez, quien colaboró con Carlos Tarocco en el armado de la trama a pedido de Gustavo Penadés, quien fue condenado en juicio abreviado y estaba cumpliendo con tareas comunitarias, ha desaparecido. Intentaron, según Ghione, ubicarlo, hasta ahora sin éxito, porque es intención de la sede fiscal citarlo en calidad de testigo al juicio oral.

Juana quiere hacer una precisión al respecto. Se entrevistó en dos oportunidades con Federico Rodríguez, la última vez el 18 de octubre del año pasado. Tenía miedo, estaba preocupado por su futuro laboral, tomaba muchos recaudos para concretar los encuentros y soñaba con escribir un libro sobre la trama…

Además, la Dra. Ghione volvió a reiterar que tiene intenciones de citar nuevos testigos, que sigue adelante con la investigación. Agregó que el Tribunal de Apelaciones de 4o Turno siempre ha avalado sus planteos sobre los riesgos concretos que significa el no mantenimiento de la prisión preventiva para los formalizados.

La posición del consultorio jurídico

El Dr. Juan Raúl Williman, en representación de las víctimas que el consultorio defiende, acompañó la posición de la Fiscalía. Insistió en la necesidad de tener presente la opinión del TAP de 4o Turno de abril y octubre pasado, y considera que los riesgos existen y siguen más allá del avance del tiempo. Manifestó su preocupación por la no ubicación de Federico Rodríguez. Entiende que los riesgos son de manual. Aseguró que sería inconveniente otorgarles la domiciliaria a ambos formalizados. La Dra. Suárez se preguntó, si la trama ya no está vigente, si no deberíamos preocuparnos igual. No olvidemos, insistió, que en algunos casos hablamos de menores de edad. El caso del policía Federico Rodríguez, insistió, debe preocuparnos a todos. Es un testigo esencial en el juicio oral. Sabemos, agregó Suárez, que se libró orden de paradero sobre él, pero finalizó: “¿La trama no existe más?”.

La Dra. Colman, abogada de Jonathan Mastropierro, que en esta causa tiene el status de víctima, adhirió al planteo de la Fiscalía y del Consultorio Jurídico de la Udelar. A esa altura todos necesitamos un break para recuperar fuerzas, sobrevivir al calor y comernos algo rico.

En el simpático bolichito La ventana, Juana compartió un café y pudo constatar que la Dra. Laura Robatto no estaba preparada a esa hora para lo que se vendría. Le había comprado a Penadés tres Coca-Cola light de 600 cc, una bandeja de alfajores de maicena y alguna cosita más salada para que su defendido se sacara el gusto de tomar Coca-Cola y comiera rico en el viaje de regreso al penal de Florida…

Las defensas

Las defensas volvieron a insistir en la necesidad de que su defendido volviera a su domicilio a esperar el juicio oral. Insistieron, como siempre ocurre, en que su defendido no es Penadés, lo despegaron de la trama y denostaron a Romina Celeste y a Mastropierro, ambos, en este caso específicamente, son víctimas.

El Dr. Homero Guerrero insistió en algo en que todos coincidimos: el derecho penal no nació, dijo a viva voz, para atropellar a la gente. También expresó —y le asiste razón— que, conforme a la normativa vigente, el proceso acusatorio es con las partes en libertad. Volvió a decir que las pruebas presentadas hasta ahora son de baja calidad, que los riesgos del 224 del CPP, del que hace caudal la Fiscalía, no corresponden, que no hay riesgo de fuga y que Penadés merece esperar el juicio oral en su casa.

Para la defensa del exlegislador blanco, su defendido se encontraba en un verdadero estado de indefensión. Puso un ejemplo poco feliz: que este sistema instaurado por primera vez por esta Fiscalía, según dijo, de identidad reservada, voz distorsionada, cámara Gesell y reclamar doce salarios de un senador, “me da ganas de ponerme una peluca y denunciar”. A esa altura, la barra de la contraparte calentó el ambiente y la Dra. Vargas intentaba, con poca suerte, poner orden en la sala.

Guerrero y Robatto insistieron en que Penadés irá a juicio; no acepta presiones para ir a un abreviado e irá a juicio oral y público. Allí, dijo Guerrero, en la etapa de control de acusación, demostraremos la baja calidad y dudosa veracidad de la prueba agregada en la carpeta investigativa.

Cada uno para su casa

Cuando nadie lo esperaba y todos creíamos que la Dra. Marcela Vargas haría lugar al planteo de la Fiscalía, nos despertó a todos de la modorra y empezó diciendo: “De alguna forma han cambiado las circunstancias”. La magistrada expresó que se trata de un caso sumamente complejo de derechos gravísimos, en el que hubo un entorpecimiento de la investigación que se concretó, pero, según dijo, el tiempo impacta en la investigación.

Penadés perdió el poder. Mirándolo, le dijo: “Usted ya no es senador”. Agregó que, siempre dirigiéndose a él, “en el inicio de la causa su poder político influyó para que se determinara la prisión preventiva, por la trama que existió para determinar a los denunciantes”. También dijo que si Penadés se hubiera querido fugar, se fugaba de la cárcel, si hubiera tenido el poder de corromper personas dentro del Estado…

La sede dictaminó para los formalizados un arresto domiciliario total en el domicilio constituido en el expediente para ambos en Montevideo, con tobillera electrónica, con imposibilidad absoluta de comunicarse con testigos y con víctimas.

Mientras la sorpresa y alegría para unos sobrevolaba en el ambiente, la Fiscalía y el Consultorio Jurídico de la Udelar apelaron el fallo y esperan la resolución final del Tribunal de Apelación de 4o turno. La Dra. Suárez, del Consultorio Jurídico, le manifestó a Juana que los riesgos siguen vigentes, no han disminuido, y que, debido a que se trata en muchos casos de menores, el pasaje del tiempo no es fundamento para otorgar la domiciliaria a Gustavo Penadés o Sebastián Mauvezín.

La Dra. Ghione, por su parte, le reiteró a Juana para Caras y Caretas que los riesgos siguen vigentes y que le preocupa la prisión domiciliaria para Penadés. Cree que tiene todos los elementos a su alcance para volver a entorpecer el accionar de la Justicia y confía en el fallo del Tribunal.

Por ahora, como diría mi abuela, al juego de la taza, cada uno para su casa…