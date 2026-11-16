La investigación judicial en torno al trágico fallecimiento de tres efectivos militares en las aguas del río Uruguay, frente a la localidad de Fray Bentos, sumó nuevos elementos luego de que la abogada representante de las familias damnificadas, Natalia Martínez, calificara lo ocurrido como el resultado de una "clara negligencia" y graves deficiencias en los protocolos de seguridad operativos. El suceso tuvo lugar el pasado jueves 5 de noviembre durante una práctica nocturna de natación en la zona del histórico muelle del frigorífico Anglo.
Cuestionamientos
Abogada de las familias de los militares fallecidos en Fray Bentos: clara negligencia y fallas de seguridad
El caso continúa bajo reserva en el ámbito judicial mientras familiares exigen la asunción de responsabilidades políticas y técnicas en la cúpula castrense.