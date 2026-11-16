Abogada de las familias de los militares fallecidos en Fray Bentos: clara negligencia y fallas de seguridad

"Por ahora se mantiene como un accidente marítimo, pero en definitiva en su momento cuando lo entienda pertinente la fiscal seguramente cambie la carátula" explicó la abogada.

Paralelamente, el dolor y la indignación expresados por los círculos cercanos a los jóvenes derivaron en pedidos formales de dimisión dirigidos a las máximas autoridades del Ministerio de Defensa Nacional y del Ejército, reclamando sanciones ejemplares y transparencia absoluta en el esclarecimiento de los hechos.

Respuesta institucional y compromiso con la transparencia

Ante los reclamos públicos y los pedidos de relevo en las jerarquías planteados por familiares directos de los efectivos, desde el Poder Ejecutivo se reiteró la solidaridad con las familias afectadas y se garantizó una investigación sin restricciones. Las autoridades ministeriales enfatizaron que el proceso llegará hasta las últimas instancias para determinar las responsabilidades penales, administrativas o técnicas que correspondan, asegurando que se aplicarán medidas rigurosas en caso de constatarse omisiones o falsedades en los procedimientos internos.