Accidente del ómnibus 121: Cutcsa cerró las reparaciones y el chofer se jubiló

El chofer se jubiló

El chofer, identificado como Antonio, se jubiló poco después del hecho, tras 40 años de servicio en la misma línea. “Era un conductor con una foja excelente. En definitiva, con todo esto que pasó, se jubiló”, indicó el presidente de la empresa.

La investigación judicial concluyó que el conductor se había quedado dormido al volante y que, al despertar, no logró recuperar un estado de plena vigilia. Los peritos descartaron consumo de alcohol o drogas, y determinaron que Antonio no padecía ninguna patología mental que afectara su juicio.

Las cámaras del ómnibus mostraron signos de fatiga durante el recorrido: movimientos lentos, parpadeos prolongados y momentos en los que se dormía brevemente. A minutos del impacto, los pasajeros intentaron advertirle del peligro, sin éxito.

Salgado señaló que la empresa mantiene protocolos estrictos en la contratación y control de los choferes, que incluyen exámenes médicos, informes técnicos y charlas de prevención. “Todo eso lo seguimos haciendo luego de que son conductores”, aseguró.