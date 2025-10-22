Accidente del ómnibus 121: Cutcsa cerró las reparaciones y el chofer se jubiló

El próximo domingo se cumple un año del accidente protagonizado por un ómnibus de la línea 121 de Cutcsa, que terminó en la playa de Pocitos tras recorrer varias cuadras a contramano y dejó como saldo una víctima fatal y una docena de heridos.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El presidente de Cutcsa, Juan Salgado, aseguró que la empresa intentó reparar todos los daños económicos derivados del siniestro. “Hemos intentado reparar todos los daños económicos”, afirmó, al tiempo que destacó el trabajo de contención hacia los afectados y sus familias.
La unidad permaneció nueve meses a disposición de la Justicia, durante los cuales se realizaron pericias mecánicas y psiquiátricas. “Lamentamos muchísimo y respetamos a todas las personas y familias que sufrieron esto”, expresó Salgado.
El chofer se jubiló
El chofer, identificado como Antonio, se jubiló poco después del hecho, tras 40 años de servicio en la misma línea. “Era un conductor con una foja excelente. En definitiva, con todo esto que pasó, se jubiló”, indicó el presidente de la empresa.
La investigación judicial concluyó que el conductor se había quedado dormido al volante y que, al despertar, no logró recuperar un estado de plena vigilia. Los peritos descartaron consumo de alcohol o drogas, y determinaron que Antonio no padecía ninguna patología mental que afectara su juicio.
Las cámaras del ómnibus mostraron signos de fatiga durante el recorrido: movimientos lentos, parpadeos prolongados y momentos en los que se dormía brevemente. A minutos del impacto, los pasajeros intentaron advertirle del peligro, sin éxito.
Salgado señaló que la empresa mantiene protocolos estrictos en la contratación y control de los choferes, que incluyen exámenes médicos, informes técnicos y charlas de prevención. “Todo eso lo seguimos haciendo luego de que son conductores”, aseguró.