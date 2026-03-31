Accidente fatal deja 4 fallecidos entre ellos dos menores

Según información policial los muertos integraban una familia y viajaban en el mismo auto. Entre los fallecidos había un bebé de dos años, su hermano de nueve y sus padres, una mujer de 28 y su pareja de 32.

El auto de color rojo fue impactado de atrás por la camioneta, conducida por un hombre de 42 años, quien resultó herido de gravedad. La espirometría arrojó resultado negativo.

Luego de impactar contra el auto, continuó sobre la banquina unos 300 metros, atravesó un alambrado y terminó en un campo de la zona.

Aumentaron muertos

La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) dio a conocer en los últimos días el informe de siniestralidad vial de 2025, que registró un aumento en la cantidad de muertes en accidentes de tránsito respecto a 2024.

En 2024 habían sido 434 los uruguayos muertos en accidentes de tránsito y en 2025 la cifra se ubicó en 471, es decir, casi 9% más fallecidos.

La cantidad de siniestros de tránsito registrados en 2025 también aumentó en comparación con el año anterior: fueron 4% más, pasando de 21.597 a 22.482.