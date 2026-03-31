Accidente fatal deja 4 fallecidos entre ellos dos menores

Un siniestro de tránsito múltiple cobró la vida de 4 personas, 2 menores de edad y 2 mayores en el departamento de Florida. El siniestro fatal ocurrió sobre la hora 21.00 en la ruta 56 a la altura del kilómetro 19, próximo al acceso a Parada Urioste.
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Dos vehículos que circulaban por dicha ruta de este a oeste y, por causas a determinar, chocaron por alcance.
Dos menores y dos adultos
De acuerdo con los datos primarios, los fallecidos eran dos menores y tres adultos. Sin embargo, con el paso de las horas, la Policía ratificó la cifra y se trata de cuatro víctimas mortales.
Según información policial los muertos integraban una familia y viajaban en el mismo auto. Entre los fallecidos había un bebé de dos años, su hermano de nueve y sus padres, una mujer de 28 y su pareja de 32.
El auto de color rojo fue impactado de atrás por la camioneta, conducida por un hombre de 42 años, quien resultó herido de gravedad. La espirometría arrojó resultado negativo.
Luego de impactar contra el auto, continuó sobre la banquina unos 300 metros, atravesó un alambrado y terminó en un campo de la zona.
Aumentaron muertos
La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) dio a conocer en los últimos días el informe de siniestralidad vial de 2025, que registró un aumento en la cantidad de muertes en accidentes de tránsito respecto a 2024.
En 2024 habían sido 434 los uruguayos muertos en accidentes de tránsito y en 2025 la cifra se ubicó en 471, es decir, casi 9% más fallecidos.
La cantidad de siniestros de tránsito registrados en 2025 también aumentó en comparación con el año anterior: fueron 4% más, pasando de 21.597 a 22.482.