Accidente de tránsito fatal en Av. 18 de Julio: operativo especial y desvíos en el centro

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este lunes en la intersección de la Avenida 18 de Julio y Carlos Roxlo ha resultado en el fallecimiento de un motociclista de 38 años. Las autoridades mantienen un operativo de seguridad y peritaje en la zona, lo que afecta significativamente la circulación vehicular.
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Detalles del incidente
El hecho se registró aproximadamente a las 05:00 horas. Según los informes preliminares, el motociclista circulaba por la avenida principal con destino a Ciudad Vieja cuando impactó contra el lateral de un camión recolector de residuos que se disponía a cruzar la intersección.
Lamentablemente, el conductor de la motocicleta falleció en el lugar de los hechos. Actualmente, el cuerpo permanece en la escena a la espera de la finalización de las pericias técnicas correspondientes.
Operativo y afectaciones al tránsito
Efectivos de la Policía Científica trabajan intensamente para determinar las causas y responsabilidades del siniestro. Para garantizar la preservación de la escena, se han dispuesto los siguientes cortes:
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Av. 18 de Julio: Cortada en ambos sentidos, desde calle Minas hasta Tacuarembó.
Calle Carlos Roxlo: Interrumpida a la altura de calle Colonia.