Accidentes laborales registraron una progresiva reducción en 2025, afirma el MTSS

La presidenta en ejercicio, Carolina Cosse, destacó la fuerte reducción de los accidentes mortales en el último trimestre, que aún deberá ser analizada con mayor profundidad, pero que “invita a continuar” por el camino emprendido desde abril. Valoró la integralidad del enfoque adoptado por la Inspección, incluyendo los accidentes en transporte laboral y el alcance territorial de las acciones, particularmente en zonas del interior profundo.

Por su parte, el titular de la IGTSS, Luis Puig, señaló que los datos muestran que es posible reducir la accidentalidad en el país y convocó a redoblar esfuerzos.

Informe sobre accidentalidad laboral 2025

El informe establece que todas las víctimas de accidentes mortales ocurridos en 2025 fueron hombres. Asimismo, la principal causa de fallecimiento continúa siendo la caída de personas a diferentes alturas, explicó la subinspectora del Trabajo y la Seguridad Social, Andrea Bouret.

Primer trimestre:

• La rama de actividad con más accidentes mortales fue industria y comercio (70%).

• Principales causas: caída en altura, caída de objetos, tránsito, ahogamiento.

Segundo trimestre:

• La rama de actividad con más accidentes mortales fue el medio rural (44%).

• Principales causas: caída en altura, atrapamiento, contacto eléctrico, caída de objetos.

Tercer trimestre:

• La rama de actividad con más accidentalidad fue la construcción (75%).

• Principales causas: caídas en altura.

Cuarto trimestre:

• La rama de actividad con más accidentalidad fue medio rural (67%).

• Principales causas: contacto eléctrico, atrapamiento.