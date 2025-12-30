Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

menos víctimas

Accidentes laborales registraron una progresiva reducción en 2025, afirma el MTSS

En 2025 hubo 13 accidentes mortales en el primer trimestre, 11 en el segundo, 12 en el tercero y 5 en el cuarto, según el Informe sobre Accidentalidad Laboral.

MTSS presentó datos sobre siniestralidad laboral.

 MTSS
Por Redacción Caras y Caretas

Los accidentes laborales registraron en este año que termina una reducción progresiva según los datos dados a conocer por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y su Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social. Para el ministro de Trabajo, Juan Castillo, la reducción de la siniestralidad fue una de las prioridades trazadas al inicio de la administración.

Recordó que el 1.° de abril comenzó la implementación del Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo, una iniciativa para reducir la siniestralidad laboral.

Agregó que el compromiso es una respuesta coordinada entre la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social (IGTSS), las cámaras empresariales, la central sindical, el Banco de Seguros del Estado (BSE) y Presidencia de la República. Durante el año, se realizaron jornadas de sensibilización dirigidas a trabajadores y empresarios en todo el país.

La presidenta en ejercicio, Carolina Cosse, destacó la fuerte reducción de los accidentes mortales en el último trimestre, que aún deberá ser analizada con mayor profundidad, pero que “invita a continuar” por el camino emprendido desde abril. Valoró la integralidad del enfoque adoptado por la Inspección, incluyendo los accidentes en transporte laboral y el alcance territorial de las acciones, particularmente en zonas del interior profundo.

Por su parte, el titular de la IGTSS, Luis Puig, señaló que los datos muestran que es posible reducir la accidentalidad en el país y convocó a redoblar esfuerzos.

Informe sobre accidentalidad laboral 2025

El informe establece que todas las víctimas de accidentes mortales ocurridos en 2025 fueron hombres. Asimismo, la principal causa de fallecimiento continúa siendo la caída de personas a diferentes alturas, explicó la subinspectora del Trabajo y la Seguridad Social, Andrea Bouret.

Primer trimestre:

• La rama de actividad con más accidentes mortales fue industria y comercio (70%).

• Principales causas: caída en altura, caída de objetos, tránsito, ahogamiento.

Segundo trimestre:

• La rama de actividad con más accidentes mortales fue el medio rural (44%).

• Principales causas: caída en altura, atrapamiento, contacto eléctrico, caída de objetos.

Tercer trimestre:

• La rama de actividad con más accidentalidad fue la construcción (75%).

• Principales causas: caídas en altura.

Cuarto trimestre:

• La rama de actividad con más accidentalidad fue medio rural (67%).

• Principales causas: contacto eléctrico, atrapamiento.

