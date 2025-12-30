¿Se viene otra sequía? OSE anuncia recomendaciones sobre uso de agua a la población

Indica que estas acciones “se vienen desarrollando de forma progresiva” e incluyen el fortalecimiento del monitoreo de los recursos hídricos y las reservas, la evaluación permanente del estado del sistema, la adecuación de la gestión operativa y la preparación de infraestructuras de emergencia, entre otras medidas.

Las medidas anunciadas por la Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE) se dan en el marco del Protocolo Nacional de Sequías y del Protocolo Específico de Sequías, aprobado para el sistema de agua potable metropolitano. Este fue elaborado por OSE con la participación de la Dirección Nacional de Aguas del Ministerio de Ambiente, y contó con el financiamiento y apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo.

OSE atenta

Por otra parte, el jefe técnico de OSE, Pedro de Izaguirre, reiteró el llamado a la población a realizar un uso responsable del agua potable, en el marco del déficit hídrico. Señaló que se trata de un recurso esencial y de alta demanda, por lo que es fundamental extremar los cuidados en su utilización cotidiana.

En declaraciones a TVFlorida, recordó la importancia de dar aviso a OSE ante la detección de pérdidas o roturas en la vía pública, a fin de minimizar las pérdidas en la red de distribución. Para realizar reclamos, los usuarios pueden comunicarse al teléfono 0800 1871.

Izaguirre subrayó que el aporte de la población es clave, promoviendo un uso lo más eficiente posible del recurso, en conjunto con las acciones que lleva adelante el organismo.

Calor agobiante

Simultáneamente, el meteorólogo José Serra indicó a Montevideo Portal, que este miércoles se esperan temperaturas máximas de hasta 38 °C en la región norte y noroeste del país. Sin embargo, Serra adelantó que las sensaciones térmicas serán aún mayores.

“Rondarán entre los 40 °C y 43 °C”, especificó Serra y sostuvo que esto, como informó previamente Montevideo Portal, será la antesala a la llegada de un frente frío que provocará un descenso abrupto de las máximas.

