"Soy uno de los que defiende el Carnaval como fiesta popular", afirmó Pablo Inthamoussu

Respecto a los motivos que lo llevaron a volver a las tablas, reveló que estuvo conversando con Diablos Verdes pero “al final no me entusiasmé mucho”. En ese momento “llegó una llamada del Canario Villalba, que me movió el piso. Además me crucé con Nelson Ferro (responsable de la murga) con quien teníamos este pendiente desde hacía algunos años”.

"Los patos sin dudas": un espectáculo de realidades sociales

Para este 2026, los Patos Cabreros presentarán su espectáculo denominado “Los Patos sin duda” que tendrá a Lucía Rodríguez y Luis Ortíz como los personajes encargados de llevar el hilo conductor.

“El espectáculo recorre un poco el andarivel de la realidad política y la crítica, pero también se mete con temas más profundos como las masculinidades y las depresiones”, además de tocar temas que escapan a la situación política y que son problemas “de la realidad social y temas profundos que atraviesa la sociedad”. Inthamoussu recomendó verlo “varias veces porque tiene muchas vueltas para darle”.

Crítica al sistema de "pasa o no pasa"

Pablo Inthamoussu dejó una fuerte crítica al sistema actual del Concurso Oficial del Carnaval, el cuál entiende que “depende del gusto personal” de cada uno de los que integra el jurado. Pese a que Patos Cabreros terminó en el primer lugar de la prueba de admisión, “hay una cuestión de gustos”.

“Me duele bastante cuando viene la prueba de admisión y uno se entera del resultado, que es ni más ni menos que un pasa o no pasa. Hay mucha gente que durante varios meses hizo tremendo laburo, tremendo esfuerzo, tremendo sacrificio para llegar ahí y decir, ‘No pasa por un tema de puntajes’. Creo que hay que ser un poco más creativos y buscarle la vuelta para que esa cantidad de conjuntos no quede por el camino y pueda continuar en el Carnaval, en la fiesta, que es bastante más que lo que es el concurso”.

“Soy uno de los que defiende el Carnaval como fiesta popular, lo que pasa en los tablados, en los escenarios populares pero que no sea todo concentrado solamente en el Teatro de Verano”.

El Carnaval que se viene y la “diversidad” en las murgas

En cuanto a las expectativas para el próximo Carnaval, se animó a aventurar que se puede esperar un “nivel alto de los espectáculos” debido “no solamente a los títulos, sino también por el momento que el país está viviendo, y por también por algunos debates que se han dado que me parecen muy enriquecedores con respecto a los contenidos de los espectáculos”.

“En la categoría murga, hay una diversidad que me parece que está buena para el Carnaval y que lo enriquece”, aseguró pese a que “a mi me gusta la murga como la hace hoy Patos Cabreros, la murga que canta fuerte”.

Respecto a la llegada de nuevas propuestas a la categoría, muchas de ellas provenientes del Encuentro de Murga Joven, las calificó como “bastante disruptivas” pero que “le dan un color” a la murga.

“La murga joven vino para quedarse y está generando un fenómeno en Argentina y Chile dónde el género murga se está instalando luego de más de cien años de existencia. Creo que habla muy bien de lo que es este nuestro carnaval y la murga como fenómeno cultural”, destacó.