Jubilaciones y pensiones tendrán aumento provisorio de 5,72% en enero

Cómo se calcula el aumento

El IMSN toma en cuenta para el cálculo la evolución de los salarios en lo que va del año sin descontar el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ni el aporte al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y es el que se considera para fijar el incremento en las pasividades que paga el Banco de Previsión Social (BPS).