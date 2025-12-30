Jubilaciones y pensiones tendrán aumento provisorio de 5,72% en enero

Las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento provisorio de 5,72% en enero de 2026. El porcentaje corresponde al Índice Medio de Salarios Nominal (IMSN) acumulado entre enero y noviembre de este año, según los datos divulgados este martes 30 de diciembre por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
