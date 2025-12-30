Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad jubilaciones | aumento | enero

Datos del INE

Jubilaciones y pensiones tendrán aumento provisorio de 5,72% en enero

Las jubilaciones y pensiones tendrán un incremento provisorio de 5,72% a partir de enero de 2026, según el Índice Medio de Salarios Nominal (IMSN).

INE proyectó aumento de jubilaciones en enero 2026.
Por Redacción Caras y Caretas

Las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento provisorio de 5,72% en enero de 2026. El porcentaje corresponde al Índice Medio de Salarios Nominal (IMSN) acumulado entre enero y noviembre de este año, según los datos divulgados este martes 30 de diciembre por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Cómo se calcula el aumento

El IMSN toma en cuenta para el cálculo la evolución de los salarios en lo que va del año sin descontar el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ni el aporte al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y es el que se considera para fijar el incremento en las pasividades que paga el Banco de Previsión Social (BPS).

En los once meses del año, el IMSN acumuló una variación de 5,72%, que es el ajuste provisorio de enero, que se cobrará en los primeros días de febrero.

El ajuste provisorio de las jubilaciones se cobrará en los primeros días de febrero. Sin embargo, el porcentaje definitivo para las pasividades se confirmará una vez que se conozca la variación anual del IMSN en 2025 y se liquidará en febrero, a lo que se sumará la diferencia con el ajuste de enero 2026 que se cobrará en los primeras días de marzo.

