Investigan homicidio en la calle principal de Valizas

Hay un sospechoso de ser el autor del homicidio

Personal policial concurrió al lugar, en la zona de calles Aladino Veiga y Emilio Porta, donde fue ubicado el hombre caído bajo unas acacias , sin signos vitales, presentando lesiones de arma blanca. Luego llegó una ambulancia de ASSE y los médicos constataron su fallecimiento.

A primera hora de la tarde de este martes la Policía Científica aún trabajaba en la escena del crimen y agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones entrevistaron a varios testigos en procura de esclarecer las circunstancias en que se dio este hecho y ubicar al responsable.

En ese sentido, si bien todavía no hay detenidos por el homicidio, hay un sospechoso identificado.

El Fiscal del caso dispuso varias diligencias a la Policía Científica, como analizar elementos encontrados en la playa que estarían directamente relacionados con el homicidio.