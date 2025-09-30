Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Valizas | homicidio | discusión

Discusión y muerte

Investigan homicidio en la calle principal de Valizas

Un hombre de 45 años fue asesinado a puñaladas en Barra de Valizas. Cayó muerto a pocos metros de la comisaría a la que se dirigía a denunciar a su atacante.

Homicidio en Barra de Valizas tras una discusión.

 

 Willan Dialutto
Por Redacción Caras y Caretas

Christian Fabián González Baranzano, de 45 años, fue asesinado a puñaladas minutos antes de las 9 de la mañana en la calle principal de Barra de Valizas (Rocha). Su cuerpo fue hallado a menos de 100 metros de la comisaría del balneario, bajo a unas acacias, tras la alerta de un vecino.

Según las investigaciones primarias, el hombre se dirigía a la dependencia policial a denunciar a su atacante con quien mantuvo una fuerte discusión en un comercio ubicado a seis cuadras del lugar, pero se desvaneció a pocos metros, donde fue encontrado muerto minutos después.

destacamento valizas

Hay un sospechoso de ser el autor del homicidio

Personal policial concurrió al lugar, en la zona de calles Aladino Veiga y Emilio Porta, donde fue ubicado el hombre caído bajo unas acacias , sin signos vitales, presentando lesiones de arma blanca. Luego llegó una ambulancia de ASSE y los médicos constataron su fallecimiento.

A primera hora de la tarde de este martes la Policía Científica aún trabajaba en la escena del crimen y agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones entrevistaron a varios testigos en procura de esclarecer las circunstancias en que se dio este hecho y ubicar al responsable.

En ese sentido, si bien todavía no hay detenidos por el homicidio, hay un sospechoso identificado.

El Fiscal del caso dispuso varias diligencias a la Policía Científica, como analizar elementos encontrados en la playa que estarían directamente relacionados con el homicidio.

Temas

Dejá tu comentario

