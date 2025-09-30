Investigan homicidio en la calle principal de Valizas

Christian Fabián González Baranzano, de 45 años, fue asesinado a puñaladas minutos antes de las 9 de la mañana en la calle principal de Barra de Valizas (Rocha). Su cuerpo fue hallado a menos de 100 metros de la comisaría del balneario, bajo a unas acacias, tras la alerta de un vecino.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Según las investigaciones primarias, el hombre se dirigía a la dependencia policial a denunciar a su atacante con quien mantuvo una fuerte discusión en un comercio ubicado a seis cuadras del lugar, pero se desvaneció a pocos metros, donde fue encontrado muerto minutos después.
Hay un sospechoso de ser el autor del homicidio
Personal policial concurrió al lugar, en la zona de calles Aladino Veiga y Emilio Porta, donde fue ubicado el hombre caído bajo unas acacias , sin signos vitales, presentando lesiones de arma blanca. Luego llegó una ambulancia de ASSE y los médicos constataron su fallecimiento.
A primera hora de la tarde de este martes la Policía Científica aún trabajaba en la escena del crimen y agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones entrevistaron a varios testigos en procura de esclarecer las circunstancias en que se dio este hecho y ubicar al responsable.
En ese sentido, si bien todavía no hay detenidos por el homicidio, hay un sospechoso identificado.
El Fiscal del caso dispuso varias diligencias a la Policía Científica, como analizar elementos encontrados en la playa que estarían directamente relacionados con el homicidio.