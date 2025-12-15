Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad frío | temperatura | lluvias

A partir del miércoles

Actualización meteorológica: frente frío y cambios bruscos de temperatura marcarán el cierre de la semana

Luego de las lluvias se prevé un descenso de las temperaturas con el ingreso de un frente frío especialmente a partir de la mitad de la semana.

Se viene el frío.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Las autoridades meteorológicas oficiales han emitido el pronóstico actualizado para la presente semana, advirtiendo sobre una transición climática significativa que afectará a diversas regiones con el ingreso de frente frío. De acuerdo con los últimos análisis de modelos numéricos y datos satelitales, se anticipa el ingreso de una masa de aire que alterará el régimen de temperaturas y las condiciones de estabilidad atmosférica en el corto plazo.

Pronóstico

Durante la primera mitad de la semana, predominará un ambiente de estabilidad en gran parte del territorio, favorecido por un sistema de alta presión que mantendrá cielos mayormente despejados y una baja probabilidad de precipitaciones. No obstante, los especialistas subrayan que esta condición es transitoria, ya que se observa el avance de un frente frío que comenzará a manifestarse hacia el cierre de la jornada del miércoles. Este sistema traerá consigo un incremento gradual en la cobertura nubosa y un descenso notable en las temperaturas mínimas, especialmente en zonas de mayor altitud y áreas rurales.

En cuanto al régimen de vientos, se esperan ráfagas de intensidad moderada a fuerte asociadas al paso del sistema frontal, lo que podría generar una sensación térmica inferior a la temperatura registrada en los termómetros. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre los avisos de corto plazo, especialmente en aquellos sectores donde la interacción de la humedad y el viento pueda derivar en chubascos aislados o bancos de niebla densa que reduzcan la visibilidad en carreteras.

Finalmente, el reporte oficial indica que las condiciones de inestabilidad se prolongarán hasta el fin de semana, momento en el cual se prevé que el sistema frontal complete su tránsito. Se insta a la ciudadanía a seguir los canales de comunicación institucionales y tomar las precauciones necesarias ante los cambios bruscos de temperatura previstos para las próximas setenta y dos horas.

