Actualización meteorológica: frente frío y cambios bruscos de temperatura marcarán el cierre de la semana

Pronóstico

Durante la primera mitad de la semana, predominará un ambiente de estabilidad en gran parte del territorio, favorecido por un sistema de alta presión que mantendrá cielos mayormente despejados y una baja probabilidad de precipitaciones. No obstante, los especialistas subrayan que esta condición es transitoria, ya que se observa el avance de un frente frío que comenzará a manifestarse hacia el cierre de la jornada del miércoles. Este sistema traerá consigo un incremento gradual en la cobertura nubosa y un descenso notable en las temperaturas mínimas, especialmente en zonas de mayor altitud y áreas rurales.