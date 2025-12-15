Las autoridades meteorológicas oficiales han emitido el pronóstico actualizado para la presente semana, advirtiendo sobre una transición climática significativa que afectará a diversas regiones con el ingreso de frente frío. De acuerdo con los últimos análisis de modelos numéricos y datos satelitales, se anticipa el ingreso de una masa de aire que alterará el régimen de temperaturas y las condiciones de estabilidad atmosférica en el corto plazo.
A partir del miércoles
Actualización meteorológica: frente frío y cambios bruscos de temperatura marcarán el cierre de la semana
Luego de las lluvias se prevé un descenso de las temperaturas con el ingreso de un frente frío especialmente a partir de la mitad de la semana.