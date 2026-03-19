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Acuerdo cerrado: predio de la Estación Central de AFE vuelve a manos del Estado

Desde el Poder Ejecutivo resaltaron que "se recuperó todo el predio en una negociación muy exitosa" y buscarán revitalizar una zona muy deprimida.

La Estación Central vuelve a manos del Estado.

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La Estación Central de AFE, de la que no sale un tren desde 2003, volverá plenamente a manos del Estado, luego de varias idas y vueltas –que incluyen un juicio– con Glenby SA. Esa empresa había ganado la concesión del predio a fines de los 90, cuando se bosquejaba el Plan Fénix, que fue anunciado con bombos y platillos durante el segundo mandato de Julio María Sanguinetti (1995-2000), pero nunca llegó a concretarse más allá de la construcción de la Torre de las Telecomunicaciones para la sede de Antel.

En 1998 el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) compró la Estación Central y los otros dos padrones en donde funcionó la playa de maniobras por ocho millones de dólares y en 1999 Glenby SA se presentó a una oferta. En 2001 le vendieron los dos padrones y le dieron la concesión por 30 años de la vieja estación para ejecutar su plan de inversiones. Pero todo fue quedando en la nada. Así, se sucedió un largo juicio en medio de expropiaciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Mientras se daban las idas y vueltas judiciales y administrativas, el predio seguía abandonado.

El miércoles, el directorio del BHU mandató a la firma de un acuerdo transaccional para terminar el diferendo con Glenby SA y el predio pasará a manos del MTOP. Desde el Poder Ejecutivo señalaron que resta esperar a que el juez firme el acuerdo, y resaltaron que “se recuperó todo el predio en una negociación muy exitosa”.

Sánchez celebró el acuerdo

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, celebró este miércoles como “una gran noticia” el acuerdo del Estado con la firma Glenby SA para retomar la histórica Estación Central General Artigas en el barrio de la Aguada, tras la votación favorable en el directorio del Banco Hipotecario (BHU).

El jerarca dijo a El Observador que trabajaron durante meses junto al BHU, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para llegar a buen puerto con las negociaciones, que vienen desde el gobierno pasado.

“Es una gran noticia porque recuperamos un bien inmueble patrimonial estratégico para la órbita del Estado y además para poder revitalizar una zona de Montevideo que está muy deprimida, en términos de los proyectos culturales e inmobiliarios que se puedan realizar en esa área”, sostuvo “Pacha” Sánchez.

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