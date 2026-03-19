Acuerdo cerrado: predio de la Estación Central de AFE vuelve a manos del Estado

Sánchez celebró el acuerdo

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, celebró este miércoles como “una gran noticia” el acuerdo del Estado con la firma Glenby SA para retomar la histórica Estación Central General Artigas en el barrio de la Aguada, tras la votación favorable en el directorio del Banco Hipotecario (BHU).

El jerarca dijo a El Observador que trabajaron durante meses junto al BHU, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para llegar a buen puerto con las negociaciones, que vienen desde el gobierno pasado.

“Es una gran noticia porque recuperamos un bien inmueble patrimonial estratégico para la órbita del Estado y además para poder revitalizar una zona de Montevideo que está muy deprimida, en términos de los proyectos culturales e inmobiliarios que se puedan realizar en esa área”, sostuvo “Pacha” Sánchez.