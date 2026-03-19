La Estación Central de AFE, de la que no sale un tren desde 2003, volverá plenamente a manos del Estado, luego de varias idas y vueltas –que incluyen un juicio– con Glenby SA. Esa empresa había ganado la concesión del predio a fines de los 90, cuando se bosquejaba el Plan Fénix, que fue anunciado con bombos y platillos durante el segundo mandato de Julio María Sanguinetti (1995-2000), pero nunca llegó a concretarse más allá de la construcción de la Torre de las Telecomunicaciones para la sede de Antel.
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Acuerdo cerrado: predio de la Estación Central de AFE vuelve a manos del Estado
Desde el Poder Ejecutivo resaltaron que "se recuperó todo el predio en una negociación muy exitosa" y buscarán revitalizar una zona muy deprimida.