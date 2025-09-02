Adolescentes y alcohol: el Gobierno quiere frenar un inicio cada vez más temprano

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani; el secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Gabriel Rossi; la directora del Instituto Nacional de la Juventud, Eugenia Godoy, y el vicepresidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Mauricio Fuentes, participaron en la presentación de la X Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media, realizada por el Observatorio Uruguayo de Drogas.
Caggiani subrayó que los datos aportados son importantes para construir políticas públicas que protejan a los adolescentes. En particular, remarcó la necesidad de retrasar la edad de inicio en el consumo de alcohol, dado que el sistema educativo juega un rol central en la prevención y en la generación de hábitos saludables.
Según explicó, la mayor problemática se encuentra en el uso de drogas legales como el alcohol y las bebidas energizantes. “Los datos evidencian que el inicio temprano en el consumo genera riesgos de dependencia y afecta el desarrollo integral de los jóvenes”, señaló.
Por su parte, Rossi indicó que “el adolescente debe ser sujeto de derecho y que todo consumo en esta etapa incide de forma negativa en el desarrollo”. Agregó que esta realidad solo puede revertirse con una política pública sostenida no solo por el Gobierno, sino también por la sociedad en su conjunto.
¿Por qué es importante retrasar el inicio en el consumo de alcohol?
Expertos en salud coinciden en que comenzar a beber a edades tempranas aumenta el riesgo de desarrollar adicciones, problemas cognitivos y conductuales, además de impactos en la salud física a largo plazo. El cerebro adolescente aún se encuentra en proceso de maduración, especialmente en las áreas vinculadas con la toma de decisiones y el control de impulsos, lo que incrementa la vulnerabilidad frente al consumo. Asimismo, estudios internacionales demuestran que cuanto más tarde se retrasa la primera experiencia con alcohol, menor es la probabilidad de consumo problemático en la adultez.
En ese marco, Caggiani insistió en que la prevención no puede quedar reducida a medidas aisladas, sino que debe ser parte de una estrategia integral que involucre a la comunidad educativa, a las familias y a los propios adolescentes.
Desde la JND se adelantó que, antes de fin de año, se implementará una campaña nacional para adolescentes enfocada en cannabis, alcohol y bebidas energizantes, como parte del Sistema Nacional de Prevención.