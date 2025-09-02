Adolescentes y alcohol: el Gobierno quiere frenar un inicio cada vez más temprano

Por su parte, Rossi indicó que “el adolescente debe ser sujeto de derecho y que todo consumo en esta etapa incide de forma negativa en el desarrollo”. Agregó que esta realidad solo puede revertirse con una política pública sostenida no solo por el Gobierno, sino también por la sociedad en su conjunto.

¿Por qué es importante retrasar el inicio en el consumo de alcohol?

Expertos en salud coinciden en que comenzar a beber a edades tempranas aumenta el riesgo de desarrollar adicciones, problemas cognitivos y conductuales, además de impactos en la salud física a largo plazo. El cerebro adolescente aún se encuentra en proceso de maduración, especialmente en las áreas vinculadas con la toma de decisiones y el control de impulsos, lo que incrementa la vulnerabilidad frente al consumo. Asimismo, estudios internacionales demuestran que cuanto más tarde se retrasa la primera experiencia con alcohol, menor es la probabilidad de consumo problemático en la adultez.

En ese marco, Caggiani insistió en que la prevención no puede quedar reducida a medidas aisladas, sino que debe ser parte de una estrategia integral que involucre a la comunidad educativa, a las familias y a los propios adolescentes.

Desde la JND se adelantó que, antes de fin de año, se implementará una campaña nacional para adolescentes enfocada en cannabis, alcohol y bebidas energizantes, como parte del Sistema Nacional de Prevención.