AFE e Intendencia de Maldonado avanzan en proyecto para crear paseo turístico ferroviario

Un tren turístico como objetivo central

Según explicó Abella, el presidente de AFE solicitó mantener una reunión en los próximos días con el fin de resolver los aspectos pendientes. Ambos organismos coinciden en darle un perfil turístico al tren que podría operar entre Garzón y José Ignacio, una idea que había sido anunciada anteriormente y que vuelve a la agenda de trabajo.

El jefe departamental agregó que el eventual acuerdo no se limitaría al uso de las vías ferroviarias: “No solo eso; también buscar una solución para los predios de AFE que hoy tienen gente viviendo, ocupados, que nosotros podríamos tomar para desarrollar varias ideas que tenemos”.

Abella aclaró que cualquier definición se adoptará luego del encuentro técnico entre las partes, donde se evaluarán los pasos a seguir.

Expectativas altas para la temporada

Durante el lanzamiento oficial del verano, el intendente también analizó la perspectiva turística para los próximos meses y aseguró que se manejan proyecciones optimistas.

“Estamos confiados en que Maldonado tendrá una muy buena temporada, pero sobre todo, una temporada larga”, afirmó, apoyándose en el intenso movimiento registrado durante el invierno. A esto se suma la celebración del Carnaval en febrero, un factor que, según destacó, potenciará el flujo de turistas.

Los indicadores actuales ya reflejan una tendencia positiva. “Estuvimos en el puerto y en el aeropuerto, y los referentes de ambos lugares nos decían que están superando las expectativas y los niveles de años anteriores”, sostuvo el intendente.

Nuevas modalidades y proyectos de infraestructura

Abella remarcó además que se observa un crecimiento sostenido en modalidades alternativas de turismo dentro del departamento, como el turismo de chacra, eventos al aire libre y casamientos en entornos rurales, segmentos que están mostrando una fuerte demanda.

En materia de infraestructura turística, el jerarca confirmó que el Aeropuerto de El Jagüel comenzará a operar nuevamente en los primeros días de diciembre, tras lo cual se iniciará el proceso licitatorio correspondiente. Sobre las licitaciones de los paradores de playa, informó que los sobres ya fueron abiertos y que el expediente se encuentra en evaluación por parte de la comisión designada.