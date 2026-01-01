El año finalizó con calor agobiante pero el alivio está cerca: desde el viernes baja la temperatura

Marcado descenso de temperatura

El viernes comenzará templado y con mucha nubosidad en las zonas norte y noreste, donde la inestabilidad persistirá durante las primeras horas. Con el correr del día, el tiempo irá mejorando: la tarde será cálida a calurosa, con cielo parcialmente nublado, y la noche se presentará más fresca, marcando el inicio del alivio térmico.

Para el sábado, el pronóstico indica un amanecer fresco, con presencia de nieblas y neblinas aisladas en las zonas centro y este. La tarde se mantendrá cálida, aunque sin extremos, y la noche volverá a ser fresca.

Temperaturas previstas

Jueves 1°

Norte: máxima 40º / mínima 22º

Sur: máxima 38º / mínima 22º

Área metropolitana: máxima 34º / mínima 22º

Viernes 2

Norte: máxima 32º / mínima 16º

Sur: máxima 30º / mínima 16º

Área metropolitana: máxima 27º / mínima 18º

Sábado 3