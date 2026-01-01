Hacete socio para acceder a este contenido

El año finalizó con calor agobiante pero el alivio está cerca: desde el viernes baja la temperatura

A pesar de las altas temperaturas de fin de año, desde el viernes, se prevee un descenso de la temperatura de hasta 10 grados.

El Año Nuevo comenzó con calor intenso. Según el informe del meteorólogo Nubel Cisneros, el tiempo se mantendrá caluroso e inestable, con posibles lluvias en el norte, y un marcado descenso de temperatura a partir del viernes, cuando las máximas podrían caer hasta 10 grados.

De acuerdo al pronóstico, la mañana de este jueves 1° de enero se presenta templada a cálida, con cielo ligeramente nublado. En la tarde continuarán las elevadas sensaciones térmicas, mientras que hacia la noche se prevé un aumento de nubosidad que podría generar inestabilidad en el norte del país, acompañado de un leve descenso de temperatura.

Marcado descenso de temperatura

El viernes comenzará templado y con mucha nubosidad en las zonas norte y noreste, donde la inestabilidad persistirá durante las primeras horas. Con el correr del día, el tiempo irá mejorando: la tarde será cálida a calurosa, con cielo parcialmente nublado, y la noche se presentará más fresca, marcando el inicio del alivio térmico.

Para el sábado, el pronóstico indica un amanecer fresco, con presencia de nieblas y neblinas aisladas en las zonas centro y este. La tarde se mantendrá cálida, aunque sin extremos, y la noche volverá a ser fresca.

Temperaturas previstas

Jueves 1°

  • Norte: máxima 40º / mínima 22º

  • Sur: máxima 38º / mínima 22º

  • Área metropolitana: máxima 34º / mínima 22º

Viernes 2

  • Norte: máxima 32º / mínima 16º

  • Sur: máxima 30º / mínima 16º

  • Área metropolitana: máxima 27º / mínima 18º

Sábado 3

  • Norte: máxima 32º / mínima 16º

  • Sur: máxima 30º / mínima 16º

  • Área metropolitana: máxima 26º / mínima 18º

