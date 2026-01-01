El año finalizó con calor agobiante pero el alivio está cerca: desde el viernes baja la temperatura

El Año Nuevo comenzó con calor intenso. Según el informe del meteorólogo Nubel Cisneros, el tiempo se mantendrá caluroso e inestable, con posibles lluvias en el norte, y un marcado descenso de temperatura a partir del viernes, cuando las máximas podrían caer hasta 10 grados.
