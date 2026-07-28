Siguen abiertas las inscripciones para obtener el Bachillerato sin cursarlo: así funciona Acredita EMS

La propuesta busca ampliar las oportunidades de certificación educativa para quienes quedaron desvinculados del sistema formal, favoreciendo además su inclusión educativa, social y laboral, así como el acceso a estudios superiores y mejores oportunidades de empleo.

¿Cómo será la prueba?

La evaluación será presencial y se realizará mediante dispositivos y plataformas digitales definidos por la ANEP, en sedes habilitadas en todo el país.

Los postulantes deberán rendir dos instancias de evaluación, previstas para los días:

28 de noviembre de 2026

5 de diciembre de 2026

Requisitos para inscribirse

Podrán anotarse quienes cumplan con las siguientes condiciones:

Haber aprobado completamente la Educación Media Básica (Ciclo Básico) , equivalente a 9.º grado, sin materias pendientes, o contar con estudios equivalentes debidamente revalidados.

, equivalente a 9.º grado, sin materias pendientes, o contar con estudios equivalentes debidamente revalidados. Tener 27 años o más al inicio del período de inscripción.

También podrán presentarse personas de entre 24 y 27 años siempre que hayan completado la Educación Media Básica y no hayan estado inscriptas ni matriculadas en actividades de educación formal durante el ciclo lectivo inmediatamente anterior a la prueba.

En el caso de quienes obtuvieron el Ciclo Básico mediante Acredita EB, deberán haber transcurrido al menos tres años entre esa certificación y la inscripción a Acredita EMS. Por lo tanto, están habilitadas las personas que aprobaron Acredita EB entre 2020 y 2023.

Gran interés en la convocatoria

La convocatoria despertó un importante interés desde su lanzamiento. Apenas una semana después de abrirse las inscripciones, 21.000 personas ya se habían registrado para participar en esta primera edición de Acredita EMS.

Los interesados todavía tienen tiempo para anotarse hasta el 2 de setiembre, en una oportunidad que busca facilitar el acceso a la certificación del Bachillerato y abrir nuevas posibilidades de formación y desarrollo laboral para miles de adultos en todo el país.